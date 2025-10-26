Смотреть онлайн Боа - Coimbra Sports MG 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Brazil Campeonato Mineiro 3: Боа — Coimbra Sports MG, 1 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 16:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Municipal Prefeito Dilzon Luiz de Melo.
Превью матча Боа — Coimbra Sports MG
Команда Боа в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 2-1. Команда Coimbra Sports MG, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 10-3. Команда Боа в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 0. Coimbra Sports MG забивает 1, пропускает 0.