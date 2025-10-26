Фрибет 15000₽
26.10.2025

Смотреть онлайн Боа - Coimbra Sports MG 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Brazil Campeonato Mineiro 3: БоаCoimbra Sports MG, 1 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 16:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Municipal Prefeito Dilzon Luiz de Melo.

МСК, 1 тур, Стадион: Estadio Municipal Prefeito Dilzon Luiz de Melo
Brazil Campeonato Mineiro 3
Боа
29'
45'
Завершен
1 : 1
26 октября 2025
Coimbra Sports MG
Смотреть онлайн
Coimbra EC icon
29'
Боа icon
45'
Счет после первого тайма 1:1
Матч закончился со счётом 1:1
Текстовая трансляция
8'
Угловой
Боа - Угловой
11'
Угловой
Боа - Угловой
20'
Угловой
Боа - Угловой
28'
Угловой
Coimbra EC - Угловой
29'
Coimbra EC - 1-ый Гол
45'
Боа - 2-ой Гол
Счет после первого тайма 1:1
55'
Угловой
Боа - Угловой
61'
Угловой
Боа - Угловой
65'
Угловой
Боа - Угловой
79'
Угловой
Боа - Угловой
79'
Угловой
Боа - Угловой
83'
Угловой
Coimbra EC - Угловой
87'
Угловой
Боа - Угловой
Матч закончился со счётом 1:1

Превью матча Боа — Coimbra Sports MG

Команда Боа в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 2-1. Команда Coimbra Sports MG, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 10-3. Команда Боа в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 0. Coimbra Sports MG забивает 1, пропускает 0.

Статистика матча

Владение мячом
Боа Боа
42%
Coimbra Sports MG Coimbra Sports MG
58%
Атаки
75
75
Угловые
9
2
Удары мимо ворот
12
4
Удары в створ ворот
3
3
Игры 1 тур
26.10.2025
Боа
1:1
Coimbra Sports MG
Завершен
25.10.2025
Essube MG
-:-
ФК Паракату
Отменен
25.10.2025
Тупи МЖ
0:3
Novo Esporte Itabirinha
Завершен
02.09.2025
Nacional Uberaba
1:1
ФК Паракату
Завершен
Комментарии к матчу
