Смотреть онлайн Гийлермо - Спортиво Бельграно де Сан Франциско 19.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Аргентина — Аргентина - Торнео A: Гийлермо — Спортиво Бельграно де Сан Франциско, Раунд 3 . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Raúl Conti.
Превью матча Гийлермо — Спортиво Бельграно де Сан Франциско
Команда Гийлермо в последних 10 матчах одержала 6 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 18-8. Команда Спортиво Бельграно де Сан Франциско, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 12-13. Команда Гийлермо в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Спортиво Бельграно де Сан Франциско забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 01 ноября 2025 на поле команды Спортиво Бельграно де Сан Франциско, в том матче победу одержали хозяева.