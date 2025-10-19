Фрибет 15000₽
19.10.2025

Смотреть онлайн Гийлермо - Спортиво Бельграно де Сан Франциско 19.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АргентинаАргентина - Торнео A: ГийлермоСпортиво Бельграно де Сан Франциско, Раунд 3 . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Raúl Conti.

МСК, Раунд 3, Стадион: Estadio Raúl Conti
Аргентина - Торнео A
Гийлермо
33'
48'
Завершен
2 : 0
19 октября 2025
Спортиво Бельграно де Сан Франциско
Гийлермо icon
33'
Счет после первого тайма 1:0
Гийлермо icon
48'
Матч закончился со счётом 2:0
Текстовая трансляция
3'
Угловой
Спортиво Бельграно де Сан Франциско - Угловой
14'
Угловой
Гийлермо - Угловой
20'
Угловой
Спортиво Бельграно де Сан Франциско - Угловой
22'
Угловой
Гийлермо - Угловой
25'
Угловой
Гийлермо - Угловой
29'
Угловой
Спортиво Бельграно де Сан Франциско - Угловой
33'
Гийлермо - 1-ый Гол
37'
Угловой
Гийлермо - Угловой
39'
Угловой
Спортиво Бельграно де Сан Франциско - Угловой
45+1'
Угловой
Гийлермо - Угловой
Счет после первого тайма 1:0
47'
Угловой
Гийлермо - Угловой
48'
Гийлермо - 2-ой Гол
57'
Угловой
Спортиво Бельграно де Сан Франциско - Угловой
63'
Угловой
Спортиво Бельграно де Сан Франциско - Угловой
90+4'
Угловой
Спортиво Бельграно де Сан Франциско - Угловой
Матч закончился со счётом 2:0

Превью матча Гийлермо — Спортиво Бельграно де Сан Франциско

Команда Гийлермо в последних 10 матчах одержала 6 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 18-8. Команда Спортиво Бельграно де Сан Франциско, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 12-13. Команда Гийлермо в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Спортиво Бельграно де Сан Франциско забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 01 ноября 2025 на поле команды Спортиво Бельграно де Сан Франциско, в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

Гийлермо
Гийлермо
Спортиво Бельграно де Сан Франциско
Гийлермо
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
01.11.2025
Спортиво Бельграно де Сан Франциско
Спортиво Бельграно де Сан Франциско
1:0
Гийлермо
Гийлермо
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Гийлермо Гийлермо
57%
Спортиво Бельграно де Сан Франциско Спортиво Бельграно де Сан Франциско
43%
Атаки
114
98
Угловые
6
7
Удары мимо ворот
7
11
Удары в створ ворот
7
1
Игры Раунд 3
02.11.2025
Депортиво Ринкон
0:0
КА 9 де Хулио Рафаэла
Завершен
01.11.2025
Спортиво Бельграно де Сан Франциско
1:0
Гийлермо
Завершен
20.10.2025
Кимберли Мар-дель-Плата
1:1
Олимпо
Завершен
20.10.2025
Спортиво Библиотека Атенас
1:0
Сармиенто Ла Банда
Завершен
19.10.2025
Атлетико Коста-Брава
1:1
Сан Мартин Формоса
Завершен
19.10.2025
Гийлермо
2:0
Спортиво Бельграно де Сан Франциско
Завершен
19.10.2025
КА 9 де Хулио Рафаэла
2:1
Депортиво Ринкон
Завершен
19.10.2025
Д. Хайг
2:0
КДА Монте Маис
Завершен
14.09.2025
Клуб Атлетико Эль Линкеньо
2:0
Соль де Америка Формоза
Завершен
14.09.2025
ЦА Сармиенто де Ресистенция
0:2
Бартоломе Митре
Завершен
14.09.2025
Бен Гур Рафаэла
2:0
Химнасия и Эсгрима
Завершен
14.09.2025
Бока
0:1
Спортиво Лас Парехас
Завершен
14.09.2025
Жерминаль
2:0
Клуб Киркуло Депортиво
Завершен
14.09.2025
Хувентуд Унида Университарио
1:1
Уракан Лас Эрас
Завершен
14.09.2025
Соль де Майо
1:0
Сан Мартин де Мендоза
Завершен
14.09.2025
Сантамарина Тандиль
1:1
Эстудиантес Сан-Луис
Завершен
14.09.2025
Gimnasia Y Esgrima De Chivilcoy
3:0
Спортиво Бельграно де Сан Франциско
Завершен
14.09.2025
Сармиенто Ла Банда
1:0
Атлетико Рафаэла
Завершен
14.09.2025
КДА Монте Маис
1:0
Спортиво Библиотека Атенас
Завершен
14.09.2025
КА 9 де Хулио Рафаэла
2:1
Д. Хайг
Отменен
14.09.2025
Чиполлетти
-:-
Олимпо
Отменен
14.09.2025
Депортиво Ринкон
-:-
Атлетико Коста-Брава
Отменен
13.09.2025
Дефенсорес Бельграно
3:1
Крусеро Дель Норте
Завершен
13.09.2025
Гутьеррес
0:1
Гийлермо
Завершен
13.09.2025
Ювентуд Антониана
0:0
Индепендьенте де Чивилкой
Завершен
12.09.2025
Кимберли Мар-дель-Плата
2:0
Клуб Сьюдад де Боливар
Завершен
Комментарии к матчу
