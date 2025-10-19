Превью матча Гийлермо — Спортиво Бельграно де Сан Франциско

Команда Гийлермо в последних 10 матчах одержала 6 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 18-8. Команда Спортиво Бельграно де Сан Франциско, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 12-13. Команда Гийлермо в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Спортиво Бельграно де Сан Франциско забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 01 ноября 2025 на поле команды Спортиво Бельграно де Сан Франциско, в том матче победу одержали хозяева.