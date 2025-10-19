Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Аргентина — Аргентина - Торнео A : Атлетико Коста-Брава — Сан Мартин Формоса , Раунд 3 . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 23:00 по московскому времени .

Превью матча Атлетико Коста-Брава — Сан Мартин Формоса

Команда Атлетико Коста-Брава в последних 10 матчах одержала 3 победы , 5 раз сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 9-6. Команда Сан Мартин Формоса, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 13-11. Команда Атлетико Коста-Брава в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Сан Мартин Формоса забивает 1, пропускает 1.