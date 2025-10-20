Фрибет 15000₽
20.10.2025

Смотреть онлайн Спортиво Библиотека Атенас - Сармиенто Ла Банда 20.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АргентинаАргентина - Торнео A: Спортиво Библиотека АтенасСармиенто Ла Банда, Раунд 3 . Начало встречи 20 октября 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени .

МСК, Раунд 3
Аргентина - Торнео A
Спортиво Библиотека Атенас
63'
Завершен
1 : 0
20 октября 2025
Сармиенто Ла Банда
Счет после первого тайма 0:0 : 1,3
Sportivo Atenas icon
63'
Матч закончился со счётом 1:0 : 1,3
Текстовая трансляция
30'
Угловой
Сармиенто Ла Банда - Угловой
Счет после первого тайма 0:0 : 1,3
63'
Sportivo Atenas - 1-ый Гол
68'
Угловой
Сармиенто Ла Банда - Угловой
90+1'
Угловой
Сармиенто Ла Банда - Угловой
90+1'
Угловой
Сармиенто Ла Банда - Угловой
90+8'
Угловой
Sportivo Atenas - Угловой
Матч закончился со счётом 1:0 : 1,3

Превью матча Спортиво Библиотека Атенас — Сармиенто Ла Банда

Команда Спортиво Библиотека Атенас в последних 10 матчах одержала 5 побед , 4 раза сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 11-4. Команда Сармиенто Ла Банда, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 9-13. Команда Спортиво Библиотека Атенас в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 0. Сармиенто Ла Банда забивает 1, пропускает 1.

Статистика матча

Атаки
137
104
Угловые
1
4
Удары мимо ворот
4
7
Удары в створ ворот
2
2
Игры Раунд 3
02.11.2025
Депортиво Ринкон
0:0
КА 9 де Хулио Рафаэла
Завершен
01.11.2025
Спортиво Бельграно де Сан Франциско
1:0
Гийлермо
Завершен
20.10.2025
Кимберли Мар-дель-Плата
1:1
Олимпо
Завершен
20.10.2025
Спортиво Библиотека Атенас
1:0
Сармиенто Ла Банда
Завершен
19.10.2025
Атлетико Коста-Брава
1:1
Сан Мартин Формоса
Завершен
19.10.2025
Гийлермо
2:0
Спортиво Бельграно де Сан Франциско
Завершен
19.10.2025
КА 9 де Хулио Рафаэла
2:1
Депортиво Ринкон
Завершен
19.10.2025
Д. Хайг
2:0
КДА Монте Маис
Завершен
14.09.2025
Клуб Атлетико Эль Линкеньо
2:0
Соль де Америка Формоза
Завершен
14.09.2025
ЦА Сармиенто де Ресистенция
0:2
Бартоломе Митре
Завершен
14.09.2025
Бен Гур Рафаэла
2:0
Химнасия и Эсгрима
Завершен
14.09.2025
Бока
0:1
Спортиво Лас Парехас
Завершен
14.09.2025
Жерминаль
2:0
Клуб Киркуло Депортиво
Завершен
14.09.2025
Хувентуд Унида Университарио
1:1
Уракан Лас Эрас
Завершен
14.09.2025
Соль де Майо
1:0
Сан Мартин де Мендоза
Завершен
14.09.2025
Сантамарина Тандиль
1:1
Эстудиантес Сан-Луис
Завершен
14.09.2025
Gimnasia Y Esgrima De Chivilcoy
3:0
Спортиво Бельграно де Сан Франциско
Завершен
14.09.2025
Сармиенто Ла Банда
1:0
Атлетико Рафаэла
Завершен
14.09.2025
КДА Монте Маис
1:0
Спортиво Библиотека Атенас
Завершен
14.09.2025
КА 9 де Хулио Рафаэла
2:1
Д. Хайг
Отменен
14.09.2025
Чиполлетти
-:-
Олимпо
Отменен
14.09.2025
Депортиво Ринкон
-:-
Атлетико Коста-Брава
Отменен
13.09.2025
Дефенсорес Бельграно
3:1
Крусеро Дель Норте
Завершен
13.09.2025
Гутьеррес
0:1
Гийлермо
Завершен
13.09.2025
Ювентуд Антониана
0:0
Индепендьенте де Чивилкой
Завершен
12.09.2025
Кимберли Мар-дель-Плата
2:0
Клуб Сьюдад де Боливар
Завершен
