Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
28.10.2025

Смотреть онлайн Scotland (W) - Switzerland (W) 28.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Women’s International: Scotland (W)Switzerland (W) . Начало встречи 28 октября 2025 запланировано на 22:30 по московскому времени .

МСК
Women’s International
Scotland (W)
35'
45+2'
90+3'
Завершен
3 : 4
28 октября 2025
Switzerland (W)
24'
41'
52'
72'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Switzerland (W) icon
24'
Scotland (W) icon
35'
Switzerland (W) icon
41'
Scotland (W) icon
45+2'
Счет после первого тайма 2:2
Switzerland (W) icon
52'
Switzerland (W) icon
72'
Scotland (W) icon
90+3'
Матч закончился со счётом 3:4
Текстовая трансляция
2'
Угловой
Switzerland (W) - Угловой
13'
Угловой
Scotland (W) - Угловой
14'
Угловой
Scotland (W) - Угловой
14'
Угловой
Scotland (W) - Угловой
24'
Switzerland (W) - 1-ый Гол
35'
Scotland (W) - 2-ой Гол
41'
Switzerland (W) - 3-ий Гол
45+2'
Угловой
Scotland (W) - Угловой
45+2'
Scotland (W) - 4-ый Гол
Счет после первого тайма 2:2
52'
Switzerland (W) - 5-ый Гол
61'
Угловой
Scotland (W) - Угловой
65'
Угловой
Scotland (W) - Угловой
72'
Switzerland (W) - 6-ый Гол
90+3'
Scotland (W) - 7-ый Гол
Матч закончился со счётом 3:4

Превью матча Scotland (W) — Switzerland (W)

Команда Scotland (W) в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 2-1. Команда Switzerland (W), сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 1-0. Команда Scotland (W) в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 0. Switzerland (W) забивает 0, пропускает 0.

Статистика матча

Владение мячом
Scotland (W) Scotland (W)
49%
Switzerland (W) Switzerland (W)
51%
Атаки
104
58
Угловые
6
1
Удары мимо ворот
9
1
Удары в створ ворот
9
5
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Лион Лион
ПСЖ ПСЖ
9 Ноября
22:45
Райо Вальекано Райо Вальекано
Реал Мадрид Реал Мадрид
9 Ноября
18:15
Манчестер Сити Манчестер Сити
Ливерпуль Ливерпуль
9 Ноября
19:30
Интер Милан Интер Милан
Лацио Лацио
9 Ноября
22:45
Сельта Виго Сельта Виго
Барселона Барселона
9 Ноября
23:00
Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао
Овьедо Овьедо
9 Ноября
16:00
Болонья Болонья
Наполи Наполи
9 Ноября
17:00
Рома Рома
Удинезе Удинезе
9 Ноября
20:00
Валенсия Валенсия
Реал Бетис Реал Бетис
9 Ноября
20:30
Анже Анже
Осер Осер
9 Ноября
19:15
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA