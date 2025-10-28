Смотреть онлайн Scotland (W) - Switzerland (W) 28.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Women’s International: Scotland (W) — Switzerland (W) . Начало встречи 28 октября 2025 запланировано на 22:30 по московскому времени .
Превью матча Scotland (W) — Switzerland (W)
Команда Scotland (W) в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 2-1. Команда Switzerland (W), сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 1-0. Команда Scotland (W) в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 0. Switzerland (W) забивает 0, пропускает 0.