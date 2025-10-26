Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
26.10.2025

Смотреть онлайн USA (W) - Portugal (W) 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Women’s International: USA (W)Portugal (W) . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 23:00 по московскому времени .

МСК
Women’s International
USA (W)
1'
10'
82'
Завершен
3 : 1
26 октября 2025
Portugal (W)
5'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
USA (W) icon
1'
Portugal (W) icon
5'
USA (W) icon
10'
Счет после первого тайма 2:1
USA (W) icon
82'
Матч закончился со счётом 3:1
Текстовая трансляция
1'
USA (W) - 1-ый Гол
5'
Portugal (W) - 2-ой Гол
10'
USA (W) - 3-ий Гол
18'
Угловой
Portugal (W) - Угловой
21'
Угловой
Portugal (W) - Угловой
28'
Угловой
USA (W) - Угловой
37'
Угловой
USA (W) - Угловой
Счет после первого тайма 2:1
79'
Угловой
USA (W) - Угловой
81'
Угловой
USA (W) - Угловой
82'
USA (W) - 4-ый Гол
Матч закончился со счётом 3:1

Превью матча USA (W) — Portugal (W)

USA (W) USA (W)
3
США
Avery Patterson
23
США
Emily Fox
16
США
Розе Лавелль
12
США
Michelle Cooper
10
США
Линдси Хоран
17
США
Sam Coffey
20
США
Catarina Macario
21
США
Alyssa Thompson
14
США
Эмили Соннетт
5
США
Tara McKeown
24
США
Phallon Tullis-Joyce
Portugal (W) Portugal (W)
7
Португалия
Francisca Ramos Ribeiro Nazareth Sousa
18
Португалия
Carolina Correia
23
Португалия
Carolina Silva Santiago
19
Португалия
Diana Gomes
13
Португалия
Фатима Александра Фигуейра Пинто
11
Португалия
Татьяна Пинто
17
Португалия
Диана Сильва
2
Португалия
Catarina Amado
1
Португалия
Ines Pereira
6
Португалия
Andreia Jacinto
3
Португалия
Lucia Catarina Sousa Alves

История последних встреч

USA (W)
USA (W)
Portugal (W)
USA (W)
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
24.10.2025
USA (W)
USA (W)
1:2
Portugal (W)
Portugal (W)
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
USA (W) USA (W)
51%
Portugal (W) Portugal (W)
49%
Атаки
92
101
Угловые
4
2
Удары мимо ворот
6
1
Удары в створ ворот
5
1
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Трактор Трактор
Амур Амур
20 Ноября
17:00
Торпедо Торпедо
Спартак Спартак
20 Ноября
19:30
Динамо Минск Динамо Минск
ЦСКА ЦСКА
20 Ноября
19:30
Team Liquid Team Liquid
Tundra Esports Tundra Esports
20 Ноября
20:00
Северсталь Северсталь
Адмирал Адмирал
20 Ноября
19:00
Автомобилист Автомобилист
Металлург Металлург
20 Ноября
17:00
OG OG
BetBoom Team BetBoom Team
20 Ноября
17:00
Динамо Москва Динамо Москва
Сибирь Сибирь
20 Ноября
19:30
Флуминенсе Флуминенсе
Фламенго Фламенго
20 Ноября
03:30
Панатинаикос Панатинаикос
BC Dubai BC Dubai
20 Ноября
22:15
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA