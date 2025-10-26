26.10.2025
Смотреть онлайн USA (W) - Portugal (W) 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Women’s International: USA (W) — Portugal (W) . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 23:00 по московскому времени .
МСК
Women’s International
USA (W)
1'
10'
82'
Завершен
3 : 1
26 октября 2025
Portugal (W)
5'
USA (W)
1'
Portugal (W)
5'
USA (W)
10'
Счет после первого тайма 2:1
USA (W)
82'
Матч закончился со счётом 3:1
Текстовая трансляция
1'
USA (W) - 1-ый Гол
5'
Portugal (W) - 2-ой Гол
10'
USA (W) - 3-ий Гол
18'
Portugal (W) - Угловой
21'
Portugal (W) - Угловой
28'
USA (W) - Угловой
37'
USA (W) - Угловой
Счет после первого тайма 2:1
79'
USA (W) - Угловой
81'
USA (W) - Угловой
82'
USA (W) - 4-ый Гол
Матч закончился со счётом 3:1
Превью матча USA (W) — Portugal (W)
USA (W)
История последних встреч
USA (W)
Portugal (W)
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
24.10.2025
USA (W)
1:2
Portugal (W)
Статистика матча
Владение мячом
51%
49%
Атаки
92
101
Угловые
4
2
Удары мимо ворот
6
1
Удары в створ ворот
5
1
Комментарии к матчу