Смотреть онлайн Колумбия U20 - Франция 18.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Международный — U20 ЧМ-2025 — финальный раунд: Колумбия U20 — Франция, Игра за 3 место . Начало встречи 18 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Национальный. Судить этот матч будет Omar Abdulkadir Artan.
Превью матча Колумбия U20 — Франция
Команда Колумбия U20 в последних 10 матчах одержала 5 побед , 3 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 13-8. Команда Франция, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 6-6. Команда Колумбия U20 в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Франция забивает 1, пропускает 1.
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Omar Abdulkadir Artan (Сомали).
За последние 2 матчей судья показал 9 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.5 за матч) и 0 красных (в среднем 0 за матч)
В 0% (0 из 2 матчей) Omar Abdulkadir Artan назначал пенальти