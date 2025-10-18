Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
18.10.2025

Смотреть онлайн Колумбия U20 - Франция 18.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира МеждународныйU20 ЧМ-2025 — финальный раунд: Колумбия U20Франция, Игра за 3 место . Начало встречи 18 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Национальный. Судить этот матч будет Omar Abdulkadir Artan.

МСК, Игра за 3 место, Стадион: Национальный
U20 ЧМ-2025 — финальный раунд
Колумбия U20
Oscar Andres Perea Abonce 2'
Завершен
1 : 0
18 октября 2025
Франция
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Oscar Andres Perea Abonce icon
2'
Счет после первого тайма 1:0 : 4,2
Матч закончился со счётом 1:0 : 4,2
Текстовая трансляция
2'
Oscar Andres Perea Abonce - 1-ый Гол
38'
Угловой
Колумбия U20 - Угловой
41'
Угловой
Франция - Угловой
45+5'
Угловой
Колумбия U20 - Угловой
Счет после первого тайма 1:0 : 4,2
74'
Угловой
Колумбия U20 - Угловой
90+1'
Угловой
Франция - Угловой
90+8'
Угловой
Франция - Угловой
Матч закончился со счётом 1:0 : 4,2

Превью матча Колумбия U20 — Франция

Команда Колумбия U20 в последних 10 матчах одержала 5 побед , 3 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 13-8. Команда Франция, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 6-6. Команда Колумбия U20 в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Франция забивает 1, пропускает 1.

Колумбия U20 Колумбия U20
1
Колумбия
Jordan Javier García Bonnet
4
Колумбия
Julian Bazan
2
Колумбия
Simon Garcia
15
Колумбия
Yeimar Mosquera
17
Juan Arizala
19
Колумбия
Kener Gonzalez
6
Колумбия
Elkin Rivero
16
Колумбия
Joel Sebastin Romero Hurtado
20
Колумбия
Joel Canchimbo
9
Колумбия
Emilio Aristizabal
10
Колумбия
Oscar Andres Perea Abonce
Тренер
Колумбия
Сесар Торрес
Франция Франция
1
Франция
Lisandru Olmeta
17
Франция
Andrea Le Borgne
14
Франция
Noham Kamara
5
Франция
Elyaz Zidane
2
Франция
Gady Beyuku
6
Франция
Ilane Toure
10
Франция
Mayssam Benama
3
Франция
Justin Bourgault
12
Франция
Anthony Bermont
20
Франция
Djylian N'Guessan
9
Франция
Saimon Bouabre
Тренер
Франция
Bernard Diomede

Статистика матча

Владение мячом
Колумбия U20 Колумбия U20
36%
Франция Франция
64%
Атаки
32,32,0
33,33,0
Угловые
3
3
Фолы
6
2
Удары (всего)
3
0
Удары мимо ворот
2,2,0
5,5,0
Удары в створ ворот
2,2,0
1,1,0

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Omar Abdulkadir Artan (Сомали).

икон Карточки

За последние 2 матчей судья показал 9 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.5 за матч) и 0 красных (в среднем 0 за матч)

icon Пенальти

В 0% (0 из 2 матчей) Omar Abdulkadir Artan назначал пенальти

Игры Игра за 3 место
18.10.2025
Колумбия U20
1:0
Франция
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Локомотив Локомотив
Куньлунь Ред Стар Куньлунь Ред Стар
19 Ноября
19:00
Химик Воскресенск Химик Воскресенск
ХК Челмет ХК Челмет
19 Ноября
18:30
Торпедо-Горький Торпедо-Горький
Горняк Учалы Горняк Учалы
19 Ноября
18:30
BetBoom Team BetBoom Team
GamerLegion GamerLegion
19 Ноября
14:00
Xtreme Gaming Xtreme Gaming
Heroic Heroic
19 Ноября
17:00
ХК Сочи ХК Сочи
Салават Юлаев Салават Юлаев
19 Ноября
19:30
Норильск Норильск
Челны Челны
19 Ноября
15:00
Natus Vincere Natus Vincere
Tundra Esports Tundra Esports
19 Ноября
11:00
ХК Югра ХК Югра
Ижсталь Ижевск Ижсталь Ижевск
19 Ноября
17:00
Карпат Карпат
Киекко-Эспоо Киекко-Эспоо
19 Ноября
19:30
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA