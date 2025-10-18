Превью матча Колумбия U20 — Франция

Команда Колумбия U20 в последних 10 матчах одержала 5 побед , 3 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 13-8. Команда Франция, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 6-6. Команда Колумбия U20 в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Франция забивает 1, пропускает 1.