Смотреть онлайн Аргентина - Марокко U20 20.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Международный — U20 ЧМ-2025 — финальный раунд: Аргентина — Марокко U20, Финал . Начало встречи 20 октября 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Национальный. Судить этот матч будет Маурицио Мариани.
Превью матча Аргентина — Марокко U20
Команда Аргентина в последних 10 матчах одержала 6 побед , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 16-2. Команда Марокко U20, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 8-4. Команда Аргентина в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 0. Марокко U20 забивает 1, пропускает 0.
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Маурицио Мариани (Италия).
За последние 11 матчей судья показал 39 желтых карточек игрокам команд (в среднем 3.5 за матч) и 1 красных (в среднем 0.1 за матч)
В 0% (0 из 11 матчей) Маурицио Мариани назначал пенальти