Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Международный — U20 ЧМ-2025 — финальный раунд : Аргентина — Марокко U20 , Финал . Начало встречи 20 октября 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Национальный . Судить этот матч будет Маурицио Мариани .

Превью матча Аргентина — Марокко U20

Команда Аргентина в последних 10 матчах одержала 6 побед , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 16-2. Команда Марокко U20, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 8-4. Команда Аргентина в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 0. Марокко U20 забивает 1, пропускает 0.