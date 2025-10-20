Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
20.10.2025

Смотреть онлайн Аргентина - Марокко U20 20.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира МеждународныйU20 ЧМ-2025 — финальный раунд: АргентинаМарокко U20, Финал . Начало встречи 20 октября 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Национальный. Судить этот матч будет Маурицио Мариани.

МСК, Финал, Стадион: Национальный
U20 ЧМ-2025 — финальный раунд
Аргентина
Завершен
0 : 2
20 октября 2025
Марокко U20
Yassir Zabiri 12'
Yassir Zabiri 29'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Yassir Zabiri icon
12'
Yassir Zabiri icon
29'
Счет после первого тайма 0:2
Матч закончился со счётом 0:2
Текстовая трансляция
12'
Yassir Zabiri - 1-ый Гол
17'
Угловой
Аргентина - Угловой
19'
Угловой
Аргентина - Угловой
25'
Угловой
Марокко U20 - Угловой
29'
Yassir Zabiri - 2-ой Гол
32'
Угловой
Аргентина - Угловой
45'
Угловой
Аргентина - Угловой
45+2'
Угловой
Аргентина - Угловой
Счет после первого тайма 0:2
46'
Угловой
Аргентина - Угловой
49'
Угловой
Аргентина - Угловой
52'
Угловой
Аргентина - Угловой
53'
Угловой
Аргентина - Угловой
69'
Угловой
Аргентина - Угловой
80'
Угловой
Аргентина - Угловой
Матч закончился со счётом 0:2

Превью матча Аргентина — Марокко U20

Команда Аргентина в последних 10 матчах одержала 6 побед , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 16-2. Команда Марокко U20, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 8-4. Команда Аргентина в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 0. Марокко U20 забивает 1, пропускает 0.

Аргентина Аргентина
1
Аргентина
Santino Barbi
2
Аргентина
Tobias Ramirez
15
Аргентина
Tomas Perez
6
Аргентина
Juan Manuel Villalba
4
Аргентина
Dylan Gorosito
8
Аргентина
Valentino Acuna
5
Аргентина
Milton Delgado
3
Аргентина
Julio Cesar Soler
7
Аргентина
Maher Carrizo
9
Аргентина
Alejo Sarco
20
Аргентина
Gianluca Prestianni
Тренер
Аргентина
Diego Placente
Марокко U20 Марокко U20
12
Марокко
Ibrahim Gomis
3
Марокко
Ali Maamar
4
Марокко
Ismael Baouf
19
Марокко
Smail Bakhty
15
Марокко
Fouad Zahouani
6
Франция
Naim Byar
18
Марокко
Yassine Khalifi
7
Марокко
Othmane Maamma
8
Марокко
Houssam Essadak
17
Франция
Gessime Yassine
21
Марокко
Yassir Zabiri
Тренер
Бельгия
Mohamed Ouahbi

Статистика матча

Владение мячом
Аргентина Аргентина
70%
Марокко U20 Марокко U20
30%
Атаки
127,127,0
56,56,0
Угловые
11
1
Фолы
15
14
Удары (всего)
15
5
Удары мимо ворот
16,16,0
5,5,0
Удары в створ ворот
3,3,0
5,5,0

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Маурицио Мариани (Италия).

икон Карточки

За последние 11 матчей судья показал 39 желтых карточек игрокам команд (в среднем 3.5 за матч) и 1 красных (в среднем 0.1 за матч)

icon Пенальти

В 0% (0 из 11 матчей) Маурицио Мариани назначал пенальти

Игры Финал
20.10.2025
Аргентина
0:2
Марокко U20
Завершен
29.09.2025
Франция
2:1
ЮАР U20
Завершен
29.09.2025
Норвегия
1:0
Нигерия
Завершен
29.09.2025
Бразилия U20
2:2
Мексика
Завершен
29.09.2025
Куба U20
1:3
Аргентина
Завершен
28.09.2025
Италия
1:0
Австралия (20)
Завершен
28.09.2025
Марокко U20
2:0
Испания
Завершен
28.09.2025
Чили
2:1
Новая Зеландия
Завершен
28.09.2025
Парагвай
3:2
Панама
Завершен
27.09.2025
Республика Корея
1:2
Украина
Завершен
27.09.2025
Япония
2:0
Египет U20
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Локомотив Локомотив
Куньлунь Ред Стар Куньлунь Ред Стар
19 Ноября
19:00
Химик Воскресенск Химик Воскресенск
ХК Челмет ХК Челмет
19 Ноября
18:30
Торпедо-Горький Торпедо-Горький
Горняк Учалы Горняк Учалы
19 Ноября
18:30
BetBoom Team BetBoom Team
GamerLegion GamerLegion
19 Ноября
14:00
Xtreme Gaming Xtreme Gaming
Heroic Heroic
19 Ноября
17:00
ХК Сочи ХК Сочи
Салават Юлаев Салават Юлаев
19 Ноября
19:30
Норильск Норильск
Челны Челны
19 Ноября
15:00
ХК Югра ХК Югра
Ижсталь Ижевск Ижсталь Ижевск
19 Ноября
17:00
Карпат Карпат
Киекко-Эспоо Киекко-Эспоо
19 Ноября
19:30
Зауралье Курган Зауралье Курган
Молот-Прикамье Пермь Молот-Прикамье Пермь
19 Ноября
16:30
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA