Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
19.10.2025

Смотреть онлайн Necaxa U19 (W) - Unam Pumas U19 (W) 19.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Mexico Liga MX U19 Femenil: Necaxa U19 (W)Unam Pumas U19 (W) . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 00:45 по московскому времени .

МСК
Mexico Liga MX U19 Femenil
Necaxa U19 (W)
61'
Завершен
1 : 4
19 октября 2025
Unam Pumas U19 (W)
15'
50'
78'
81'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Unam Pumas U19 (W) icon
15'
Счет после первого тайма 0:1
Unam Pumas U19 (W) icon
50'
Necaxa U19 (W) icon
61'
Unam Pumas U19 (W) icon
78'
Unam Pumas U19 (W) icon
81'
Матч закончился со счётом 1:4
Текстовая трансляция
5'
Угловой
Unam Pumas U19 (W) - Угловой
15'
Unam Pumas U19 (W) - 1-ый Гол
45+1'
Угловой
Unam Pumas U19 (W) - Угловой
Счет после первого тайма 0:1
50'
Unam Pumas U19 (W) - 2-ой Гол
61'
Угловой
Necaxa U19 (W) - Угловой
61'
Necaxa U19 (W) - 3-ий Гол
74'
Угловой
Unam Pumas U19 (W) - Угловой
78'
Unam Pumas U19 (W) - 4-ый Гол
79'
Necaxa U19 (W) - Незабитый пенальти
81'
Unam Pumas U19 (W) - 5-ый Гол
86'
Угловой
Necaxa U19 (W) - Угловой
90+8'
Угловой
Unam Pumas U19 (W) - Угловой
Матч закончился со счётом 1:4

Превью матча Necaxa U19 (W) — Unam Pumas U19 (W)

Команда Necaxa U19 (W) в последних 10 матчах одержала 2 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 14-16. Команда Unam Pumas U19 (W), сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,0 матчей завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 13-11. Команда Necaxa U19 (W) в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Unam Pumas U19 (W) забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 30 августа 2025 на поле команды Unam Pumas U19 (W), в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

Necaxa U19 (W)
Necaxa U19 (W)
Unam Pumas U19 (W)
Necaxa U19 (W)
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
30.08.2025
Unam Pumas U19 (W)
Unam Pumas U19 (W)
3:1
Necaxa U19 (W)
Necaxa U19 (W)
Обзор

Статистика матча

Атаки
52
43
Угловые
2
4
Удары мимо ворот
3
4
Удары в створ ворот
5
10
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
AK Барс AK Барс
ЦСКА ЦСКА
18 Ноября
19:00
Динамо Москва Динамо Москва
Спартак Спартак
18 Ноября
19:30
Торпедо Торпедо
Адмирал Адмирал
18 Ноября
19:30
PARIVISION PARIVISION
BC.Game BC.Game
18 Ноября
21:00
Северсталь Северсталь
Динамо Минск Динамо Минск
18 Ноября
19:30
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
Парма Пермь Парма Пермь
18 Ноября
20:00
ХК Ростов ХК Ростов
Кристалл Кристалл
18 Ноября
19:00
Будучност Будучност
Ratiopharm Ulm Ratiopharm Ulm
18 Ноября
21:00
Академия хоккея им. Михайлова U20 Академия хоккея им. Михайлова U20
Red Machine U20 Red Machine U20
18 Ноября
19:00
Тренто Тренто
Хемниц 99 Хемниц 99
18 Ноября
22:00
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA