Смотреть онлайн Necaxa U19 (W) - Unam Pumas U19 (W) 19.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Mexico Liga MX U19 Femenil: Necaxa U19 (W) — Unam Pumas U19 (W) . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 00:45 по московскому времени .
Превью матча Necaxa U19 (W) — Unam Pumas U19 (W)
Команда Necaxa U19 (W) в последних 10 матчах одержала 2 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 14-16. Команда Unam Pumas U19 (W), сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,0 матчей завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 13-11. Команда Necaxa U19 (W) в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Unam Pumas U19 (W) забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 30 августа 2025 на поле команды Unam Pumas U19 (W), в том матче победу одержали хозяева.