Смотреть онлайн Pachuca U19 (W) - Puebla U19 (W) 18.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Mexico Liga MX U19 Femenil: Pachuca U19 (W) — Puebla U19 (W) . Начало встречи 18 октября 2025 запланировано на 21:45 по московскому времени .
Превью матча Pachuca U19 (W) — Puebla U19 (W)
Команда Pachuca U19 (W) в последних 10 матчах одержала 5 побед , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 15-4. Команда Puebla U19 (W), сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,0 матчей завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 5-4. Команда Pachuca U19 (W) в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 0. Puebla U19 (W) забивает 1, пропускает 0.