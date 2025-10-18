Фрибет 15000₽
18.10.2025

Смотреть онлайн Pachuca U19 (W) - Puebla U19 (W) 18.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Mexico Liga MX U19 Femenil: Pachuca U19 (W)Puebla U19 (W) . Начало встречи 18 октября 2025 запланировано на 21:45 по московскому времени .

МСК
Mexico Liga MX U19 Femenil
Pachuca U19 (W)
29'
41'
77'
86'
Завершен
4 : 0
18 октября 2025
Puebla U19 (W)
Pachuca U19 (W) icon
29'
Pachuca U19 (W) icon
41'
Счет после первого тайма 2:0
Pachuca U19 (W) icon
77'
Pachuca U19 (W) icon
86'
Матч закончился со счётом 4:0
Текстовая трансляция
18'
Угловой
Pachuca U19 (W) - Угловой
21'
Угловой
Puebla U19 (W) - Угловой
26'
Угловой
Puebla U19 (W) - Угловой
29'
Pachuca U19 (W) - 1-ый Гол
41'
Pachuca U19 (W) - 2-ой Гол
Счет после первого тайма 2:0
66'
Угловой
Puebla U19 (W) - Угловой
69'
Угловой
Pachuca U19 (W) - Угловой
70'
Угловой
Pachuca U19 (W) - Угловой
77'
Угловой
Pachuca U19 (W) - Угловой
77'
Pachuca U19 (W) - 3-ий Гол
79'
Угловой
Puebla U19 (W) - Угловой
86'
Pachuca U19 (W) - 4-ый Гол
Матч закончился со счётом 4:0

Превью матча Pachuca U19 (W) — Puebla U19 (W)

Команда Pachuca U19 (W) в последних 10 матчах одержала 5 побед , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 15-4. Команда Puebla U19 (W), сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,0 матчей завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 5-4. Команда Pachuca U19 (W) в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 0. Puebla U19 (W) забивает 1, пропускает 0.

Статистика матча

Атаки
38
55
Угловые
4
4
Удары мимо ворот
18
5
Удары в створ ворот
13
4
Комментарии к матчу
