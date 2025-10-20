Превью матча Реал Картахена — Кукута Депортиво

Команда Реал Картахена в последних 10 матчах одержала 4 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 14-12. Команда Кукута Депортиво, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 14-3. Команда Реал Картахена в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Кукута Депортиво забивает 1, пропускает 0.