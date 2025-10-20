Фрибет 15000₽
20.10.2025

Смотреть онлайн Реал Картахена - Кукута Депортиво 20.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира КолумбияКолумбия - Примера Б: Реал КартахенаКукута Депортиво, Квалификационный Раунд 2 . Начало встречи 20 октября 2025 запланировано на 02:20 по московскому времени и пройдет на стадионе Олимпико Жаим Морон Леон.

МСК, Квалификационный Раунд 2, Стадион: Олимпико Жаим Морон Леон
Колумбия - Примера Б
Реал Картахена
75'
Завершен
1 : 1
20 октября 2025
Кукута Депортиво
82'
Смотреть онлайн
Счет после первого тайма 0:0
Реал Картахена icon
75'
Кукута Депортиво icon
82'
Матч закончился со счётом 1:1
Текстовая трансляция
1'
Угловой
Реал Картахена - Угловой
5'
Угловой
Кукута Депортиво - Угловой
6'
Угловой
Реал Картахена - Угловой
29'
Угловой
Кукута Депортиво - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
56'
Угловой
Кукута Депортиво - Угловой
70'
Угловой
Кукута Депортиво - Угловой
75'
Угловой
Реал Картахена - Угловой
75'
Реал Картахена - 1-ый Гол
82'
Кукута Депортиво - 2-ой Гол
90+7'
Угловой
Реал Картахена - Угловой
Матч закончился со счётом 1:1

Превью матча Реал Картахена — Кукута Депортиво

Команда Реал Картахена в последних 10 матчах одержала 4 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 14-12. Команда Кукута Депортиво, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 14-3. Команда Реал Картахена в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Кукута Депортиво забивает 1, пропускает 0.

Статистика матча

Владение мячом
Реал Картахена Реал Картахена
44%
Кукута Депортиво Кукута Депортиво
56%
Атаки
99
108
Угловые
4
4
Удары мимо ворот
4
1
Удары в створ ворот
2
5
Игры Квалификационный Раунд 2
21.10.2025
Internacional FC de Palmira
1:0
Реал Сан-Андрес
Завершен
21.10.2025
Бока Хуниорс
1:0
Барранкилья
Завершен
20.10.2025
Тигрес
1:1
ФК Богота
Завершен
20.10.2025
Реал Картахена
1:1
Кукута Депортиво
Завершен
20.10.2025
Орсомарсо
2:3
Квиндио
Завершен
19.10.2025
Патриотас
2:1
Жагуарес
Завершен
18.10.2025
Леонес
1:0
Атлетико
Завершен
Комментарии к матчу
