Смотреть онлайн Реал Картахена - Кукута Депортиво 20.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Колумбия — Колумбия - Примера Б: Реал Картахена — Кукута Депортиво, Квалификационный Раунд 2 . Начало встречи 20 октября 2025 запланировано на 02:20 по московскому времени и пройдет на стадионе Олимпико Жаим Морон Леон.
Превью матча Реал Картахена — Кукута Депортиво
Команда Реал Картахена в последних 10 матчах одержала 4 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 14-12. Команда Кукута Депортиво, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 14-3. Команда Реал Картахена в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Кукута Депортиво забивает 1, пропускает 0.