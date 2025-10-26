Фрибет 15000₽
26.10.2025

Смотреть онлайн Вилет де Бенгела - Саграда Эсперанса 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АнголаЧемпионат Ангола по футболу. Жирабола: Вилет де БенгелаСаграда Эсперанса, 5 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 19:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Омбака.

МСК, 5 тур, Стадион: Омбака
Чемпионат Ангола по футболу. Жирабола
Вилет де Бенгела
Завершен
3 : 1
26 октября 2025
Саграда Эсперанса
Смотреть онлайн
Превью матча Вилет де Бенгела — Саграда Эсперанса

Команда Вилет де Бенгела в последних 10 матчах одержала 3 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 7-10. Команда Саграда Эсперанса, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 2-1. Команда Вилет де Бенгела в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Саграда Эсперанса забивает 0, пропускает 0. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 25 мая 2025 на поле команды Вилет де Бенгела, в том матче победу одержали гостьи.

История последних встреч

Вилет де Бенгела
Вилет де Бенгела
Саграда Эсперанса
Вилет де Бенгела
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
25.05.2025
Вилет де Бенгела
Вилет де Бенгела
1:2
Саграда Эсперанса
Саграда Эсперанса
Обзор
Игры 5 тур
29.10.2025
Sao Salvador
2:1
Петру Атлетику Луанда
Завершен
26.10.2025
Вилет де Бенгела
3:1
Саграда Эсперанса
Завершен
26.10.2025
Luanda City
1:0
Redonda FC
Завершен
26.10.2025
Академия До Лобито
1:0
Бравос до Маквис
Завершен
24.10.2025
Кабушкорп
1:1
Лунда Сул
Завершен
24.10.2025
Примейру ди Агошту
2:2
Депортиво ла Уила
Завершен
23.10.2025
Luanda City
-:-
Redonda FC
Отложен
