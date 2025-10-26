Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Ангола — Чемпионат Ангола по футболу. Жирабола : Вилет де Бенгела — Саграда Эсперанса , 5 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 19:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Омбака .

Превью матча Вилет де Бенгела — Саграда Эсперанса

Команда Вилет де Бенгела в последних 10 матчах одержала 3 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 7-10. Команда Саграда Эсперанса, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 2-1. Команда Вилет де Бенгела в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Саграда Эсперанса забивает 0, пропускает 0. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 25 мая 2025 на поле команды Вилет де Бенгела, в том матче победу одержали гостьи.