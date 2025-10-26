26.10.2025
Смотреть онлайн Академия До Лобито - Бравос до Маквис 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Ангола — Чемпионат Ангола по футболу. Жирабола: Академия До Лобито — Бравос до Маквис, 5 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Омбака.
МСК, 5 тур, Стадион: Омбака
Чемпионат Ангола по футболу. Жирабола
Завершен
1 : 0
26 октября 2025
Текстовая трансляция
19'
Academica Do Lobito - Угловой
20'
Academica Do Lobito - Угловой
34'
Academica Do Lobito - Угловой
35'
Academica Do Lobito - 1-ый Гол
Счет после первого тайма 1:0
70'
FC Бравос до Маквис - Угловой
Матч закончился со счётом 1:0
Статистика матча
Атаки
82
75
Угловые
3
1
Удары мимо ворот
2
5
Удары в створ ворот
1
3
