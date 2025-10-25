Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Аргентина — Аргентина. Лига Професиональ. Футбол : Сармиенто — Росарио Централ , 7 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени .

Превью матча Сармиенто — Росарио Централ

Команда Сармиенто в последних 10 матчах одержала 4 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 7-11. Команда Росарио Централ, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,5 матчей завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 11-4. Команда Сармиенто в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Росарио Централ забивает 1, пропускает 0.