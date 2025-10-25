Фрибет 15000₽
25.10.2025

Смотреть онлайн Сармиенто - Росарио Централ 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АргентинаАргентина. Лига Професиональ. Футбол: СармиентоРосарио Централ, 7 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени .

МСК, 7 тур
Аргентина. Лига Професиональ. Футбол
Сармиенто
Завершен
0 : 1
25 октября 2025
Росарио Централ
Смотреть онлайн
Превью матча Сармиенто — Росарио Централ

Команда Сармиенто в последних 10 матчах одержала 4 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 7-11. Команда Росарио Централ, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,5 матчей завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 11-4. Команда Сармиенто в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Росарио Централ забивает 1, пропускает 0.

Сармиенто Сармиенто
42
Аргентина
Лукас Акоста
21
Аргентина
Alex Vigo
44
Уругвай
Renzo Orihuela
2
Аргентина
Хуан Инсаурральде
39
Аргентина
Joel Godoy
26
Jair Arismendi
5
Аргентина
Manuel Garcia
23
Аргентина
Elian Ezequiel Gimenez
29
Аргентина
Джонатан Гомез
9
Уругвай
Joaquin Ardaiz
18
Чили
Иван Моралес
Тренер
Аргентина
Факундо Сава
Росарио Централ Росарио Централ
1
Аргентина
Хорхе Броун
16
Парагвай
Enzo Gimenez
15
Уругвай
Facundo Mallo
6
Аргентина
Juan Komar
3
Аргентина
Agustin Sandez
11
Аргентина
Анхель Ди Мария
5
Аргентина
Franco Ibarra
10
Аргентина
Ignacio Malcorra
8
Колумбия
Jaminton Campaz
27
Аргентина
Gaspar Duarte
9
Аргентина
Alejo Veliz
Тренер
Аргентина
Ариэль Холан

Статистика матча

Владение мячом
Сармиенто Сармиенто
45%
Росарио Централ Росарио Централ
55%
Атаки
42
48
Угловые
6
6
Фолы
12
2
Удары (всего)
3
9
Удары мимо ворот
0
3
Удары в створ ворот
3
6
Игры 7 тур
25.10.2025
Сармиенто
0:1
Росарио Централ
Завершен
02.09.2025
Платенсе
1:3
Годой Круз
Завершен
01.09.2025
Расинг Авелланеда
2:3
Санта Фе
Завершен
01.09.2025
Ривер Плейт
2:0
San Martin SJ
Завершен
31.08.2025
Таллерес де Кордоба
0:1
Деп. Риестра
Завершен
31.08.2025
Дефенса и Юстиция
2:1
Бельграно
Завершен
31.08.2025
Альдосиви
0:2
Бока Х
Завершен
31.08.2025
Велес Сарсфилд
3:0
Ланус
Завершен
31.08.2025
Сармиенто
:
Росарио Централ
Прерванный и не будет доигран
30.08.2025
Ривадавиа Де Мендоса
2:1
Аргентинос Х
Завершен
Комментарии к матчу
