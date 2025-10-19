Превью матча Атенас Сан Калос — Рампла

Команда Атенас Сан Калос в последних 10 матчах одержала 6 побед , 1 раз сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 19-10. Команда Рампла, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 8-12. Команда Атенас Сан Калос в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Рампла забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 27 июля 2025 на поле команды Рампла, в том матче победу одержали гостьи.