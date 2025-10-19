Фрибет 15000₽
19.10.2025

Смотреть онлайн Атенас Сан Калос - Рампла 19.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира УругвайЧемпионат Уругвая - Лига 2: Атенас Сан КалосРампла, 1/16 финала . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Atenas.

МСК, 1/16 финала, Стадион: Estadio Atenas
Чемпионат Уругвая - Лига 2
Атенас Сан Калос
85'
Завершен
1 : 0
19 октября 2025
Рампла
Смотреть онлайн
Счет после первого тайма 0:0
Атенас Сан Калос icon
85'
Матч закончился со счётом 1:0
Текстовая трансляция
11'
Угловой
Атенас Сан Калос - Угловой
15'
Угловой
Атенас Сан Калос - Угловой
16'
Угловой
Рампла - Угловой
33'
Угловой
Рампла - Угловой
34'
Угловой
Рампла - Угловой
35'
Угловой
Рампла - Угловой
45'
Угловой
Атенас Сан Калос - Угловой
45'
Угловой
Атенас Сан Калос - Угловой
45+4'
Угловой
Рампла - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
52'
Угловой
Рампла - Угловой
53'
Угловой
Рампла - Угловой
54'
Угловой
Атенас Сан Калос - Угловой
70'
Угловой
Атенас Сан Калос - Угловой
83'
Угловой
Атенас Сан Калос - Угловой
84'
Угловой
Атенас Сан Калос - Угловой
85'
Угловой
Рампла - Угловой
85'
Атенас Сан Калос - 1-ый Гол
Матч закончился со счётом 1:0

Превью матча Атенас Сан Калос — Рампла

Команда Атенас Сан Калос в последних 10 матчах одержала 6 побед , 1 раз сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 19-10. Команда Рампла, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 8-12. Команда Атенас Сан Калос в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Рампла забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 27 июля 2025 на поле команды Рампла, в том матче победу одержали гостьи.

История последних встреч

Атенас Сан Калос
Атенас Сан Калос
Рампла
Атенас Сан Калос
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
27.07.2025
Рампла
Рампла
1:2
Атенас Сан Калос
Атенас Сан Калос
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Атенас Сан Калос Атенас Сан Калос
49%
Рампла Рампла
51%
Атаки
106
119
Угловые
8
8
Удары мимо ворот
9
5
Удары в створ ворот
5
5
Игры 1/16 финала
19.10.2025
Атенас Сан Калос
1:0
Рампла
Завершен
19.10.2025
Серрито
0:1
Мальдонадо
Завершен
19.10.2025
Такуарембо
2:0
Альбион Монтевидео
Завершен
18.10.2025
Ла Лус
1:1
Ориенталь
Завершен
18.10.2025
Централ Эспаньол
2:1
Феникс
Завершен
18.10.2025
Артигас
-:-
Колон Монтевидео
Отменен
18.10.2025
Атлетико Р
1:3
Уругвай Монтевидео
Завершен
Комментарии к матчу
