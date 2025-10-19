Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Уругвай — Чемпионат Уругвая - Лига 2 : Серрито — Мальдонадо , 25 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 21:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Parque Maracaná .

Превью матча Серрито — Мальдонадо

Команда Серрито в последних 10 матчах одержала 2 победы , 5 раз сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 9-12. Команда Мальдонадо, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 16-13. Команда Серрито в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Мальдонадо забивает 2, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 27 июля 2025 на поле команды Мальдонадо, в том матче победу одержали хозяева.