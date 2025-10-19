Фрибет 15000₽
19.10.2025

Смотреть онлайн Серрито - Мальдонадо 19.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира УругвайЧемпионат Уругвая - Лига 2: СерритоМальдонадо, 25 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 21:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Parque Maracaná.

МСК, 25 тур, Стадион: Estadio Parque Maracaná
Чемпионат Уругвая - Лига 2
Серрито
Завершен
0 : 1
19 октября 2025
Мальдонадо
57'
Смотреть онлайн
Счет после первого тайма 0:0
Мальдонадо icon
57'
Текстовая трансляция
2'
Угловой
Серрито - Угловой
12'
Угловой
Мальдонадо - Угловой
15'
Угловой
Мальдонадо - Угловой
17'
Угловой
Мальдонадо - Угловой
18'
Угловой
Мальдонадо - Угловой
33'
Угловой
Мальдонадо - Угловой
46'
Угловой
Мальдонадо - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
52'
Угловой
Мальдонадо - Угловой
57'
Мальдонадо - 1-ый Гол
66'
Угловой
Серрито - Угловой
68'
Угловой
Мальдонадо - Угловой
80'
Угловой
Мальдонадо - Угловой
90'
Угловой
Мальдонадо - Угловой
Матч закончился со счётом 0:1 : 1,4

Превью матча Серрито — Мальдонадо

Команда Серрито в последних 10 матчах одержала 2 победы , 5 раз сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 9-12. Команда Мальдонадо, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 16-13. Команда Серрито в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Мальдонадо забивает 2, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 27 июля 2025 на поле команды Мальдонадо, в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

Серрито
Серрито
Мальдонадо
Серрито
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
27.07.2025
Мальдонадо
Мальдонадо
1:0
Серрито
Серрито
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Серрито Серрито
44%
Мальдонадо Мальдонадо
56%
Атаки
103
106
Угловые
2
10
Удары мимо ворот
1
3
Удары в створ ворот
1
2
Игры 25 тур
19.10.2025
Атенас Сан Калос
1:0
Рампла
Завершен
19.10.2025
Серрито
0:1
Мальдонадо
Завершен
19.10.2025
Такуарембо
2:0
Альбион Монтевидео
Завершен
18.10.2025
Ла Лус
1:1
Ориенталь
Завершен
18.10.2025
Централ Эспаньол
2:1
Феникс
Завершен
18.10.2025
Артигас
-:-
Колон Монтевидео
Отменен
18.10.2025
Атлетико Р
1:3
Уругвай Монтевидео
Завершен
Комментарии к матчу
Рейтинг UEFA