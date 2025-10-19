Фрибет 15000₽
19.10.2025

Смотреть онлайн Тамперин Ильвес II - ТПВ 19.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ФинляндияКакконен, Матчи за право на выход: Тамперин Ильвес IIТПВ, 1 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 19:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Tammela Stadium.

МСК, 1 тур, Стадион: Tammela Stadium
Какконен, Матчи за право на выход
Тамперин Ильвес II
49'
Завершен
1 : 2
19 октября 2025
ТПВ
75'
90'
Смотреть онлайн
Счет после первого тайма 0:0 : 1,1
FC Ilves II icon
49'
ТПВ icon
75'
ТПВ icon
90'
Матч закончился со счётом 1:2 : 1,1
Текстовая трансляция
4'
Угловой
FC Ilves II - Угловой
5'
Угловой
FC Ilves II - Угловой
34'
Угловой
FC Ilves II - Угловой
35'
Угловой
FC Ilves II - Угловой
39'
Угловой
FC Ilves II - Угловой
Счет после первого тайма 0:0 : 1,1
48'
Угловой
FC Ilves II - Угловой
49'
FC Ilves II - 1-ый Гол
61'
Угловой
FC Ilves II - Угловой
65'
Угловой
FC Ilves II - Угловой
69'
Угловой
FC Ilves II - Угловой
74'
Угловой
ТПВ - Угловой
75'
ТПВ - 2-ой Гол
85'
Угловой
ТПВ - Угловой
85'
Угловой
ТПВ - Угловой
89'
Угловой
ТПВ - Угловой
90'
ТПВ - 3-ий Гол
90+4'
Угловой
FC Ilves II - Угловой
Матч закончился со счётом 1:2 : 1,1

Превью матча Тамперин Ильвес II — ТПВ

Команда Тамперин Ильвес II в последних 10 матчах одержала 8 побед , 1 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 28-11. Команда ТПВ, сыграв 10 матчей, выиграла 8 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 32-12. Команда Тамперин Ильвес II в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 1. ТПВ забивает 3, пропускает 1. Команды провели между собой 4 матча. Последний раз соперники встречались между собой 16 октября 2025 на поле команды ТПВ, в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

Тамперин Ильвес II
Тамперин Ильвес II
ТПВ
Тамперин Ильвес II
3 побед
0 ничьих
1 победа
75%
0%
25%
16.10.2025
ТПВ
ТПВ
3:0
Тамперин Ильвес II
Тамперин Ильвес II
Обзор
21.09.2025
ТПВ
ТПВ
3:4
Тамперин Ильвес II
Тамперин Ильвес II
Обзор
18.07.2025
ТПВ
ТПВ
0:2
Тамперин Ильвес II
Тамперин Ильвес II
Обзор
18.05.2025
Тамперин Ильвес II
Тамперин Ильвес II
5:1
ТПВ
ТПВ
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Тамперин Ильвес II Тамперин Ильвес II
67%
ТПВ ТПВ
33%
Атаки
131,131,0
79,79,0
Угловые
10
4
Удары мимо ворот
14,14,0
4,4,0
Удары в створ ворот
4,4,0
4,4,0
Игры 1 тур
19.10.2025
Тамперин Ильвес II
1:2
ТПВ
Завершен
19.10.2025
Хонка
2:1
ФК Вантаа
Завершен
16.10.2025
ТПВ
3:0
Тамперин Ильвес II
Завершен
11.10.2025
ФК Вантаа
3:1
Хонка
Завершен
Комментарии к матчу
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
