Превью матча Тамперин Ильвес II — ТПВ

Команда Тамперин Ильвес II в последних 10 матчах одержала 8 побед , 1 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 28-11. Команда ТПВ, сыграв 10 матчей, выиграла 8 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 32-12. Команда Тамперин Ильвес II в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 1. ТПВ забивает 3, пропускает 1. Команды провели между собой 4 матча. Последний раз соперники встречались между собой 16 октября 2025 на поле команды ТПВ, в том матче победу одержали хозяева.