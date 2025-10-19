Превью матча Такуарембо — Альбион Монтевидео

Команда Такуарембо в последних 10 матчах одержала 1 победа , 5 раз сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 14-19. Команда Альбион Монтевидео, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 15-6. Команда Такуарембо в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Альбион Монтевидео забивает 2, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 27 июля 2025 на поле команды Альбион Монтевидео, в том матче победу одержали хозяева.