Смотреть онлайн Такуарембо - Альбион Монтевидео 19.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Уругвай — Чемпионат Уругвая - Лига 2: Такуарембо — Альбион Монтевидео, 1/16 финала . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 03:15 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Raul Goyenola.
Превью матча Такуарембо — Альбион Монтевидео
Команда Такуарембо в последних 10 матчах одержала 1 победа , 5 раз сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 14-19. Команда Альбион Монтевидео, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 15-6. Команда Такуарембо в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Альбион Монтевидео забивает 2, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 27 июля 2025 на поле команды Альбион Монтевидео, в том матче победу одержали хозяева.