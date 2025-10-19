Фрибет 15000₽
19.10.2025

Смотреть онлайн Такуарембо - Альбион Монтевидео 19.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира УругвайЧемпионат Уругвая - Лига 2: ТакуарембоАльбион Монтевидео, 1/16 финала . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 03:15 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Raul Goyenola.

МСК, 1/16 финала, Стадион: Estadio Raul Goyenola
Чемпионат Уругвая - Лига 2
Такуарембо
20'
71'
Завершен
2 : 0
19 октября 2025
Альбион Монтевидео
Смотреть онлайн
Такуарембо icon
20'
Счет после первого тайма 1:0
Такуарембо icon
71'
Матч закончился со счётом 2:0
Текстовая трансляция
7'
Угловой
Альбион Монтевидео - Угловой
20'
Угловой
Такуарембо - Угловой
20'
Такуарембо - 1-ый Гол
44'
Угловой
Такуарембо - Угловой
45+1'
Угловой
Альбион Монтевидео - Угловой
Счет после первого тайма 1:0
56'
Угловой
Такуарембо - Угловой
71'
Угловой
Такуарембо - Угловой
71'
Такуарембо - 2-ой Гол
Матч закончился со счётом 2:0

Превью матча Такуарембо — Альбион Монтевидео

Команда Такуарембо в последних 10 матчах одержала 1 победа , 5 раз сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 14-19. Команда Альбион Монтевидео, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 15-6. Команда Такуарембо в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Альбион Монтевидео забивает 2, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 27 июля 2025 на поле команды Альбион Монтевидео, в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

Такуарембо
Такуарембо
Альбион Монтевидео
Такуарембо
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
27.07.2025
Альбион Монтевидео
Альбион Монтевидео
1:0
Такуарембо
Такуарембо
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Такуарембо Такуарембо
47%
Альбион Монтевидео Альбион Монтевидео
53%
Атаки
103
96
Угловые
4
2
Удары мимо ворот
6
5
Удары в створ ворот
2
0
Игры 1/16 финала
19.10.2025
Атенас Сан Калос
1:0
Рампла
Завершен
19.10.2025
Серрито
0:1
Мальдонадо
Завершен
19.10.2025
Такуарембо
2:0
Альбион Монтевидео
Завершен
18.10.2025
Ла Лус
1:1
Ориенталь
Завершен
18.10.2025
Централ Эспаньол
2:1
Феникс
Завершен
18.10.2025
Артигас
-:-
Колон Монтевидео
Отменен
18.10.2025
Атлетико Р
1:3
Уругвай Монтевидео
Завершен
Комментарии к матчу
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA