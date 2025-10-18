Фрибет 15000₽
18.10.2025

Смотреть онлайн Ла Лус - Ориенталь 18.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира УругвайЧемпионат Уругвая - Лига 2: Ла ЛусОриенталь, 25 тур . Начало встречи 18 октября 2025 запланировано на 18:45 по московскому времени и пройдет на стадионе Parque Luis Rivero.

МСК, 25 тур, Стадион: Parque Luis Rivero
Чемпионат Уругвая - Лига 2
Ла Лус
57'
Завершен
1 : 1
18 октября 2025
Ориенталь
75'
Смотреть онлайн
Счет после первого тайма 0:0
Ла Лус icon
57'
Ориенталь icon
75'
Матч закончился со счётом 1:1
Текстовая трансляция
42'
Угловой
Ла Лус - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
50'
Угловой
Ла Лус - Угловой
54'
Угловой
Ла Лус - Угловой
57'
Угловой
Ла Лус - Угловой
57'
Ла Лус - 1-ый Гол
59'
Угловой
Ориенталь - Угловой
75'
Ориенталь - 2-ой Гол
90+2'
Угловой
Ла Лус - Угловой
Матч закончился со счётом 1:1

Превью матча Ла Лус — Ориенталь

Команда Ла Лус в последних 10 матчах одержала 3 победы , 4 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 12-10. Команда Ориенталь, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 12-10. Команда Ла Лус в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Ориенталь забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 27 июля 2025 на поле команды Ориенталь, в том матче сыграли вничью.

История последних встреч

Ла Лус
Ла Лус
Ориенталь
Ла Лус
0 побед
1 ничья
0 побед
0%
100%
0%
27.07.2025
Ориенталь
Ориенталь
2:2
Ла Лус
Ла Лус
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Ла Лус Ла Лус
56%
Ориенталь Ориенталь
44%
Атаки
103
86
Угловые
5
1
Удары мимо ворот
4
4
Удары в створ ворот
1
3
Комментарии к матчу
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA