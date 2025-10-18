Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Уругвай — Чемпионат Уругвая - Лига 2 : Ла Лус — Ориенталь , 25 тур . Начало встречи 18 октября 2025 запланировано на 18:45 по московскому времени и пройдет на стадионе Parque Luis Rivero .

Превью матча Ла Лус — Ориенталь

Команда Ла Лус в последних 10 матчах одержала 3 победы , 4 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 12-10. Команда Ориенталь, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 12-10. Команда Ла Лус в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Ориенталь забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 27 июля 2025 на поле команды Ориенталь, в том матче сыграли вничью.