02.11.2025
Смотреть онлайн Negelle Arsi - Бахир Дар Кенема 02.11.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Эфиопия — Чемпионат Эфиопии по футболу: Negelle Arsi — Бахир Дар Кенема, 4 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 16:00 по московскому времени .
МСК, 4 тур
Чемпионат Эфиопии по футболу
Отменен
0 : 0
02 ноября 2025
Счет после первого тайма 0:0
Текстовая трансляция
26'
Negelle Arsi - Угловой
45+3'
Negelle Arsi - Угловой
Превью матча Negelle Arsi — Бахир Дар Кенема
Статистика матча
Владение мячом
48%
52%
Атаки
41
49
Угловые
2
0
Удары мимо ворот
3
3
Удары в створ ворот
0
0
