Смотреть онлайн Carlos Mannucci (W) - Alianza Lima (W) 19.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Перу - Кампеонато Насьональ - Женщины: Carlos Mannucci (W) — Alianza Lima (W), 2 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 23:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Мансих.
Превью матча Carlos Mannucci (W) — Alianza Lima (W)
Команда Carlos Mannucci (W) в последних 10 матчах одержала 4 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 16-7. Команда Alianza Lima (W), сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 8-5. Команда Carlos Mannucci (W) в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Alianza Lima (W) забивает 1, пропускает 1.