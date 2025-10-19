Фрибет 15000₽
19.10.2025

Смотреть онлайн Carlos Mannucci (W) - Alianza Lima (W) 19.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Перу - Кампеонато Насьональ - Женщины: Carlos Mannucci (W)Alianza Lima (W), 2 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 23:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Мансих.

МСК, 2 тур, Стадион: Мансих
Перу - Кампеонато Насьональ - Женщины
Carlos Mannucci (W)
Завершен
0 : 2
19 октября 2025
Alianza Lima (W)
54'
76'
Смотреть онлайн
Счет после первого тайма 0:0 : 3,4
Alianza Lima (W) icon
54'
Alianza Lima (W) icon
76'
Матч закончился со счётом 0:2
Текстовая трансляция
11'
Угловой
Alianza Lima (W) - Угловой
12'
Угловой
Alianza Lima (W) - Угловой
28'
Угловой
Alianza Lima (W) - Угловой
30'
Угловой
Alianza Lima (W) - Угловой
Счет после первого тайма 0:0 : 3,4
54'
Угловой
Alianza Lima (W) - Угловой
54'
Alianza Lima (W) - 1-ый Гол
76'
Угловой
Alianza Lima (W) - Угловой
76'
Alianza Lima (W) - 2-ой Гол
Матч закончился со счётом 0:2

Превью матча Carlos Mannucci (W) — Alianza Lima (W)

Команда Carlos Mannucci (W) в последних 10 матчах одержала 4 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 16-7. Команда Alianza Lima (W), сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 8-5. Команда Carlos Mannucci (W) в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Alianza Lima (W) забивает 1, пропускает 1.

Статистика матча

Атаки
42
115
Угловые
0
6
Удары мимо ворот
4
13
Удары в створ ворот
2
7
Игры 2 тур
19.10.2025
Carlos Mannucci (W)
0:2
Alianza Lima (W)
Завершен
10.08.2025
Универсидад Сесар Вальехо (жен)
0:2
Университарио
Завершен
10.08.2025
Biavo FC Women
0:1
UNSAAC Women
Завершен
10.08.2025
Real Ancash FC Women
0:4
Flamengo FBC Women
Завершен
09.08.2025
Мелгар (жен)
2:1
Дефенсорес Дель Илюкан (жен)
Завершен
09.08.2025
Альянса Лима (жен)
1:0
Карлос Маннуччи (жен)
Завершен
09.08.2025
Спортинг Кристалл (жен)
2:0
Киллас (жен)
Завершен
15.06.2025
Альянса Лима (жен)
2:0
Спортинг Кристалл (жен)
Завершен
15.06.2025
Университарио
4:0
Мелгар (жен)
Завершен
11.06.2025
Спортинг Кристалл (жен)
0:1
Альянса Лима (жен)
Завершен
11.06.2025
Мелгар (жен)
0:2
Университарио
Завершен
Комментарии к матчу
