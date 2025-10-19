Превью матча Д. Хайг — КДА Монте Маис

Команда Д. Хайг в последних 10 матчах одержала 1 победа , 2 раза сыграла вничью и проиграла 7 матчей с разницей мячей 8-14. Команда КДА Монте Маис, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 15-14. Команда Д. Хайг в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. КДА Монте Маис забивает 2, пропускает 1.