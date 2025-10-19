Смотреть онлайн Д. Хайг - КДА Монте Маис 19.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Аргентина — Аргентина - Торнео A: Д. Хайг — КДА Монте Маис, Раунд 3 . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 02:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Miguel Morales.
Превью матча Д. Хайг — КДА Монте Маис
Команда Д. Хайг в последних 10 матчах одержала 1 победа , 2 раза сыграла вничью и проиграла 7 матчей с разницей мячей 8-14. Команда КДА Монте Маис, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 15-14. Команда Д. Хайг в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. КДА Монте Маис забивает 2, пропускает 1.