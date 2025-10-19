Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
19.10.2025

Смотреть онлайн Д. Хайг - КДА Монте Маис 19.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АргентинаАргентина - Торнео A: Д. ХайгКДА Монте Маис, Раунд 3 . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 02:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Miguel Morales.

МСК, Раунд 3, Стадион: Estadio Miguel Morales
Аргентина - Торнео A
Д. Хайг
48'
59'
Завершен
2 : 0
19 октября 2025
КДА Монте Маис
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Счет после первого тайма 0:0
Д. Хайг icon
48'
Д. Хайг icon
59'
Матч закончился со счётом 2:0
Текстовая трансляция
24'
Угловой
КДА Монте Маис - Угловой
25'
Угловой
КДА Монте Маис - Угловой
37'
Угловой
КДА Монте Маис - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
48'
Д. Хайг - 1-ый Гол
55'
Угловой
Д. Хайг - Угловой
56'
Угловой
Д. Хайг - Угловой
59'
Д. Хайг - 2-ой Гол
75'
Угловой
КДА Монте Маис - Угловой
87'
Угловой
КДА Монте Маис - Угловой
89'
Угловой
Д. Хайг - Угловой
90+3'
Угловой
Д. Хайг - Угловой
90+5'
Угловой
КДА Монте Маис - Угловой
Матч закончился со счётом 2:0

Превью матча Д. Хайг — КДА Монте Маис

Команда Д. Хайг в последних 10 матчах одержала 1 победа , 2 раза сыграла вничью и проиграла 7 матчей с разницей мячей 8-14. Команда КДА Монте Маис, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 15-14. Команда Д. Хайг в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. КДА Монте Маис забивает 2, пропускает 1.

Статистика матча

Владение мячом
Д. Хайг Д. Хайг
62%
КДА Монте Маис КДА Монте Маис
38%
Атаки
166
129
Угловые
4
6
Удары мимо ворот
6
4
Удары в створ ворот
6
1
Игры Раунд 3
02.11.2025
Депортиво Ринкон
0:0
КА 9 де Хулио Рафаэла
Завершен
01.11.2025
Спортиво Бельграно де Сан Франциско
1:0
Гийлермо
Завершен
20.10.2025
Кимберли Мар-дель-Плата
1:1
Олимпо
Завершен
20.10.2025
Спортиво Библиотека Атенас
1:0
Сармиенто Ла Банда
Завершен
19.10.2025
Атлетико Коста-Брава
1:1
Сан Мартин Формоса
Завершен
19.10.2025
Гийлермо
2:0
Спортиво Бельграно де Сан Франциско
Завершен
19.10.2025
КА 9 де Хулио Рафаэла
2:1
Депортиво Ринкон
Завершен
19.10.2025
Д. Хайг
2:0
КДА Монте Маис
Завершен
14.09.2025
Клуб Атлетико Эль Линкеньо
2:0
Соль де Америка Формоза
Завершен
14.09.2025
ЦА Сармиенто де Ресистенция
0:2
Бартоломе Митре
Завершен
14.09.2025
Бен Гур Рафаэла
2:0
Химнасия и Эсгрима
Завершен
14.09.2025
Бока
0:1
Спортиво Лас Парехас
Завершен
14.09.2025
Жерминаль
2:0
Клуб Киркуло Депортиво
Завершен
14.09.2025
Хувентуд Унида Университарио
1:1
Уракан Лас Эрас
Завершен
14.09.2025
Соль де Майо
1:0
Сан Мартин де Мендоза
Завершен
14.09.2025
Сантамарина Тандиль
1:1
Эстудиантес Сан-Луис
Завершен
14.09.2025
Gimnasia Y Esgrima De Chivilcoy
3:0
Спортиво Бельграно де Сан Франциско
Завершен
14.09.2025
Сармиенто Ла Банда
1:0
Атлетико Рафаэла
Завершен
14.09.2025
КДА Монте Маис
1:0
Спортиво Библиотека Атенас
Завершен
14.09.2025
КА 9 де Хулио Рафаэла
2:1
Д. Хайг
Отменен
14.09.2025
Чиполлетти
-:-
Олимпо
Отменен
14.09.2025
Депортиво Ринкон
-:-
Атлетико Коста-Брава
Отменен
13.09.2025
Дефенсорес Бельграно
3:1
Крусеро Дель Норте
Завершен
13.09.2025
Гутьеррес
0:1
Гийлермо
Завершен
13.09.2025
Ювентуд Антониана
0:0
Индепендьенте де Чивилкой
Завершен
12.09.2025
Кимберли Мар-дель-Плата
2:0
Клуб Сьюдад де Боливар
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Трактор Трактор
Амур Амур
20 Ноября
17:00
Торпедо Торпедо
Спартак Спартак
20 Ноября
19:30
Динамо Минск Динамо Минск
ЦСКА ЦСКА
20 Ноября
19:30
Team Liquid Team Liquid
Tundra Esports Tundra Esports
20 Ноября
20:00
Северсталь Северсталь
Адмирал Адмирал
20 Ноября
19:00
Автомобилист Автомобилист
Металлург Металлург
20 Ноября
17:00
OG OG
BetBoom Team BetBoom Team
20 Ноября
17:00
BetBoom Team BetBoom Team
JiJieHao JiJieHao
20 Ноября
21:00
Динамо Москва Динамо Москва
Сибирь Сибирь
20 Ноября
19:30
Панатинаикос Панатинаикос
BC Dubai BC Dubai
20 Ноября
22:15
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA