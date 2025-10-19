Превью матча Депортиво ла Уила — Вилет де Бенгела

Команда Депортиво ла Уила в последних 10 матчах одержала 1 победа , 1 раз сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 3-4. Команда Вилет де Бенгела, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 5-8. Команда Депортиво ла Уила в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 0. Вилет де Бенгела забивает 1, пропускает 1.