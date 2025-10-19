Смотреть онлайн Депортиво ла Уила - Вилет де Бенгела 19.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Ангола — Чемпионат Ангола по футболу. Жирабола: Депортиво ла Уила — Вилет де Бенгела, 4 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 17:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio da Tundavala.
Превью матча Депортиво ла Уила — Вилет де Бенгела
Команда Депортиво ла Уила в последних 10 матчах одержала 1 победа , 1 раз сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 3-4. Команда Вилет де Бенгела, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 5-8. Команда Депортиво ла Уила в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 0. Вилет де Бенгела забивает 1, пропускает 1.