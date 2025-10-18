Превью матча Сентраль Кордова — Деп. Эспаньол

Команда Сентраль Кордова в последних 10 матчах одержала 6 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 14-11. Команда Деп. Эспаньол, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 9-10. Команда Сентраль Кордова в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Деп. Эспаньол забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 13 октября 2025 на поле команды Деп. Эспаньол, в том матче победу одержали гостьи.