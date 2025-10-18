Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
18.10.2025

Смотреть онлайн Сентраль Кордова - Деп. Эспаньол 18.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АргентинаАргентина - Примера С Метрополитана: Сентраль КордоваДеп. Эспаньол, 3 тур . Начало встречи 18 октября 2025 запланировано на 19:05 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Gabino Sosa.

МСК, 3 тур, Стадион: Estadio Gabino Sosa
Аргентина - Примера С Метрополитана
Сентраль Кордова
Завершен
0 : 3
18 октября 2025
Деп. Эспаньол
44'
77'
90'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Деп. Эспаньол icon
44'
Счет после первого тайма 0:1 : 4,5
Деп. Эспаньол icon
77'
Деп. Эспаньол icon
90'
Текстовая трансляция
8'
Угловой
Central Cordoba Rosario - Угловой
12'
Угловой
Деп. Эспаньол - Угловой
38'
Угловой
Central Cordoba Rosario - Угловой
39'
Угловой
Деп. Эспаньол - Угловой
44'
Деп. Эспаньол - 1-ый Гол
Счет после первого тайма 0:1 : 4,5
52'
Угловой
Central Cordoba Rosario - Угловой
53'
Угловой
Central Cordoba Rosario - Угловой
77'
Деп. Эспаньол - 2-ой Гол
90'
Деп. Эспаньол - 3-ий Гол

Превью матча Сентраль Кордова — Деп. Эспаньол

Команда Сентраль Кордова в последних 10 матчах одержала 6 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 14-11. Команда Деп. Эспаньол, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 9-10. Команда Сентраль Кордова в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Деп. Эспаньол забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 13 октября 2025 на поле команды Деп. Эспаньол, в том матче победу одержали гостьи.

История последних встреч

Сентраль Кордова
Сентраль Кордова
Деп. Эспаньол
Сентраль Кордова
1 победа
0 ничьих
1 победа
50%
0%
50%
13.10.2025
Деп. Эспаньол
Деп. Эспаньол
1:2
Сентраль Кордова
Сентраль Кордова
Обзор
21.07.2025
Деп. Эспаньол
Деп. Эспаньол
3:0
Сентраль Кордова
Сентраль Кордова
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Сентраль Кордова Сентраль Кордова
54%
Деп. Эспаньол Деп. Эспаньол
46%
Атаки
129
121
Угловые
4
2
Удары мимо ворот
3
2
Удары в створ ворот
1
6
Игры 3 тур
18.10.2025
Лухан
1:1
Барракас
Завершен
18.10.2025
Берасатеги
1:2
Леандро Никефоро
Завершен
18.10.2025
Сентраль Кордова
0:3
Деп. Эспаньол
Завершен
28.09.2025
Дефенсорес де Камбасерес
1:1
Атлас
Завершен
28.09.2025
Юпанки
2:1
Депортиво Муниз
Завершен
27.09.2025
Лугано
-:-
Кануэлас
Отменен
26.09.2025
Депортиво Парагвайо
0:0
Клуб Mercedes
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Торпедо Торпедо
Локомотив Локомотив
10 Ноября
19:00
ЦСКА ЦСКА
Северсталь Северсталь
10 Ноября
19:30
Спартак Спартак
Сибирь Сибирь
10 Ноября
19:30
Нефтехимик Нефтехимик
AK Барс AK Барс
10 Ноября
19:30
Динамо Москва Динамо Москва
Куньлунь Ред Стар Куньлунь Ред Стар
10 Ноября
19:30
Динамо Минск Динамо Минск
ХК Сочи ХК Сочи
10 Ноября
19:10
MHC Dynamo-Karelya U20 MHC Dynamo-Karelya U20
Академия Михайлова Академия Михайлова
10 Ноября
19:00
Shopify Rebellion Shopify Rebellion
Ninjas in Pyjamas Ninjas in Pyjamas
10 Ноября
20:00
Ninjas in Pyjamas Ninjas in Pyjamas
Shopify Rebellion Shopify Rebellion
10 Ноября
20:00
Челтенхэм Челтенхэм
Ноттс Каунти Ноттс Каунти
10 Ноября
23:00
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA