19.10.2025

Смотреть онлайн Гуаякиль Сити - Клуб 9 де Октубре 19.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ЭквадорЭквадор - Liga Pro Серия B: Гуаякиль СитиКлуб 9 де Октубре, 8 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Christian Benitez Betancourt.

МСК, 8 тур, Стадион: Estadio Christian Benitez Betancourt
Эквадор - Liga Pro Серия B
Гуаякиль Сити
43'
Завершен
1 : 1
19 октября 2025
Клуб 9 де Октубре
18'
Смотреть онлайн
Клуб 9 де Октубре icon
18'
Гуаякиль Сити icon
43'
Счет после первого тайма 1:1
Матч закончился со счётом 1:1
Текстовая трансляция
13'
Угловой
Гуаякиль Сити - Угловой
18'
Клуб 9 де Октубре - 1-ый Гол
43'
Гуаякиль Сити - 2-ой Гол
Счет после первого тайма 1:1
75'
Угловой
Клуб 9 де Октубре - Угловой
80'
Угловой
Клуб 9 де Октубре - Угловой
Матч закончился со счётом 1:1

Превью матча Гуаякиль Сити — Клуб 9 де Октубре

Команда Гуаякиль Сити в последних 10 матчах одержала 8 побед , 1 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 17-6. Команда Клуб 9 де Октубре, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 15-14. Команда Гуаякиль Сити в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Клуб 9 де Октубре забивает 2, пропускает 1. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 22 сентября 2025 на поле команды Клуб 9 де Октубре, в том матче победу одержали гостьи.

История последних встреч

Гуаякиль Сити
Гуаякиль Сити
Клуб 9 де Октубре
Гуаякиль Сити
2 побед
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
22.09.2025
Клуб 9 де Октубре
Клуб 9 де Октубре
0:2
Гуаякиль Сити
Гуаякиль Сити
Обзор
20.06.2025
Клуб 9 де Октубре
Клуб 9 де Октубре
0:1
Гуаякиль Сити
Гуаякиль Сити
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Гуаякиль Сити Гуаякиль Сити
52%
Клуб 9 де Октубре Клуб 9 де Октубре
48%
Атаки
0
0
Угловые
1
2
Удары мимо ворот
0
0
Удары в створ ворот
1
1
Игры 8 тур
19.10.2025
Гуаякиль Сити
1:1
Клуб 9 де Октубре
Завершен
16.10.2025
Индепендьенте Джуниорс
2:1
Гуалацео
Завершен
16.10.2025
Леонес Дель Норте
1:1
San Antonio FC Cotacachi
Завершен
16.10.2025
Club Atletico Vinotinto
4:0
Чакаритас
Завершен
15.10.2025
Имбабура
1:0
КД Варгас Торрес
Завершен
Комментарии к матчу
Рейтинг UEFA