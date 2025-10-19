Превью матча Гуаякиль Сити — Клуб 9 де Октубре

Команда Гуаякиль Сити в последних 10 матчах одержала 8 побед , 1 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 17-6. Команда Клуб 9 де Октубре, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 15-14. Команда Гуаякиль Сити в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Клуб 9 де Октубре забивает 2, пропускает 1. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 22 сентября 2025 на поле команды Клуб 9 де Октубре, в том матче победу одержали гостьи.