Смотреть онлайн Сидама Бунна - Ауаса Сити 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Эфиопия — Чемпионат Эфиопии по футболу: Сидама Бунна — Ауаса Сити, 2 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 16:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Hawassa Stadium.
Превью матча Сидама Бунна — Ауаса Сити
Команда Сидама Бунна в последних 10 матчах одержала 3 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 7-8. Команда Ауаса Сити, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 16-4. Команда Сидама Бунна в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Ауаса Сити забивает 2, пропускает 0.