Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
25.10.2025

Смотреть онлайн Сидама Бунна - Ауаса Сити 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ЭфиопияЧемпионат Эфиопии по футболу: Сидама БуннаАуаса Сити, 2 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 16:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Hawassa Stadium.

МСК, 2 тур, Стадион: Hawassa Stadium
Чемпионат Эфиопии по футболу
Сидама Бунна
52'
Завершен
1 : 0
25 октября 2025
Ауаса Сити
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Счет после первого тайма 0:0
Сидама Бунна icon
52'
Текстовая трансляция
7'
Угловой
Сидама Бунна - Угловой
17'
Угловой
Сидама Бунна - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
52'
Сидама Бунна - 1-ый Гол
62'
Угловой
Ауаса Сити - Угловой
68'
Угловой
Сидама Бунна - Угловой
90+2'
Угловой
Ауаса Сити - Угловой

Превью матча Сидама Бунна — Ауаса Сити

Команда Сидама Бунна в последних 10 матчах одержала 3 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 7-8. Команда Ауаса Сити, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 16-4. Команда Сидама Бунна в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Ауаса Сити забивает 2, пропускает 0.

Статистика матча

Атаки
111
105
Угловые
3
2
Удары мимо ворот
6
8
Удары в створ ворот
2
0
Игры 2 тур
25.10.2025
Сидама Бунна
1:0
Ауаса Сити
Завершен
25.10.2025
Кедус Гиоргис
-:-
Эфиопиан Инсуранс
Отменен
24.10.2025
Mekelle 70 Enderta FC
2:2
Дефенс Форс Аддис-Абеба
Завершен
24.10.2025
Арба-Мынч
1:1
Бахир Дар Кенема
Завершен
23.10.2025
Волейта Дича
0:1
Дыре-Дауа
Завершен
23.10.2025
Shaggar City
0:0
Адама Сити
Завершен
23.10.2025
Sheger Ketema
0:0
Адама Сити
Завершен
23.10.2025
Welwalu Adigrat
0:2
Фасил Кенема
Завершен
23.10.2025
Эфиопия Бунна
2:1
Negelle Arsi
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
МХК Спартак МХК Спартак
Локо U20 Локо U20
11 Ноября
18:30
Челны Челны
Динамо Санкт-Петербург Динамо Санкт-Петербург
11 Ноября
19:00
Виртус Болонья Виртус Болонья
Анадолу Эфес Анадолу Эфес
11 Ноября
22:30
Партизан Партизан
Монако Монако
11 Ноября
22:30
BC Dubai BC Dubai
Црвена Звезда Црвена Звезда
11 Ноября
19:00
Нефтяник Альметьевск Нефтяник Альметьевск
СКА-Нева СКА-Нева
11 Ноября
18:30
Дизель Пенза Дизель Пенза
Металлург Новокузнецк Металлург Новокузнецк
11 Ноября
19:00
АКМ Новомосковск АКМ Новомосковск
Норильск Норильск
11 Ноября
19:00
ХК Челмет ХК Челмет
Омские Крылья Омские Крылья
11 Ноября
16:30
Фиштаун Пингвинз Бремерхафен Фиштаун Пингвинз Бремерхафен
Ильвес Ильвес
11 Ноября
21:30
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA