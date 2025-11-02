Смотреть онлайн Welwalu Adigrat - Дефенс Форс Аддис-Абеба 02.11.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Эфиопия — Чемпионат Эфиопии по футболу: Welwalu Adigrat — Дефенс Форс Аддис-Абеба, 4 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 16:00 по московскому времени .
Превью матча Welwalu Adigrat — Дефенс Форс Аддис-Абеба
Команда Welwalu Adigrat в последних 10 матчах одержала 1 победа , 3 раза сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 7-13. Команда Дефенс Форс Аддис-Абеба, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,5 матчей завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 9-12. Команда Welwalu Adigrat в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Дефенс Форс Аддис-Абеба забивает 1, пропускает 1.