Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Women’s International : Мальта - Женщины — Беларусь . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 20:30 по московскому времени .

Превью матча Мальта - Женщины — Беларусь

Команда Мальта - Женщины в последних 10 матчах одержала 1 победа , 1 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 1-0. Команда Беларусь, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 3-3. Команда Мальта - Женщины в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 0. Беларусь забивает 0, пропускает 0.