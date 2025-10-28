Смотреть онлайн Брэдфорд - Линкольн Сити 28.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Англия — Англия - Лига 1: Брэдфорд — Линкольн Сити, 12 тур . Начало встречи 28 октября 2025 запланировано на 22:45 по московскому времени и пройдет на стадионе Northern Commercials Stadium.
Превью матча Брэдфорд — Линкольн Сити
Команда Брэдфорд в последних 10 матчах одержала 5 побед , 4 раза сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 21-14. Команда Линкольн Сити, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 16-5. Команда Брэдфорд в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Линкольн Сити забивает 2, пропускает 1.