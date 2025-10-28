Фрибет 15000₽
28.10.2025

Смотреть онлайн Брэдфорд - Линкольн Сити 28.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АнглияАнглия - Лига 1: БрэдфордЛинкольн Сити, 12 тур . Начало встречи 28 октября 2025 запланировано на 22:45 по московскому времени и пройдет на стадионе Northern Commercials Stadium.

МСК, 12 тур, Стадион: Northern Commercials Stadium
Англия - Лига 1
Брэдфорд
Завершен
0 : 0
28 октября 2025
Линкольн Сити
Смотреть онлайн
Счет после первого тайма 0:0
Матч закончился со счётом 0:0
Текстовая трансляция
45+2'
Угловой
Линкольн Сити - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
55'
Угловой
Линкольн Сити - Угловой
90+2'
Угловой
Брэдфорд - Угловой
90+3'
Угловой
Брэдфорд - Угловой
Матч закончился со счётом 0:0

Превью матча Брэдфорд — Линкольн Сити

Команда Брэдфорд в последних 10 матчах одержала 5 побед , 4 раза сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 21-14. Команда Линкольн Сити, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 16-5. Команда Брэдфорд в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Линкольн Сити забивает 2, пропускает 1.

Статистика матча

Владение мячом
Брэдфорд Брэдфорд
51%
Линкольн Сити Линкольн Сити
49%
Атаки
35
33
Угловые
2
2
Удары мимо ворот
4
2
Удары в створ ворот
2
3
Игры 12 тур
28.10.2025
Брэдфорд
0:0
Линкольн Сити
Завершен
28.10.2025
Мэнсфилд
2:0
Плимут
Завершен
11.10.2025
Брэдфорд
-:-
Линкольн Сити
Отложен
11.10.2025
Лутон
-:-
Хаддерсфилд
Отложен
11.10.2025
Питерборо
-:-
Стивенэйдж
Отложен
11.10.2025
Барнсли
-:-
Кардифф
Отложен
11.10.2025
Мэнсфилд
-:-
Плимут
Отложен
11.10.2025
Уиган
0:1
Уиком
Завершен
