28.10.2025

Смотреть онлайн Мэнсфилд - Плимут 28.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АнглияАнглия - Лига 1: МэнсфилдПлимут, 12 тур . Начало встречи 28 октября 2025 запланировано на 22:45 по московскому времени и пройдет на стадионе Филд Милл.

МСК, 12 тур, Стадион: Филд Милл
Англия - Лига 1
Мэнсфилд
Will Evans 6'
Джордан Боури 84'
Завершен
2 : 0
28 октября 2025
Плимут
Смотреть онлайн
Will Evans icon
6'
Счет после первого тайма 1:0
Джордан Боури icon
84'
Матч закончился со счётом 2:0
Текстовая трансляция
4'
Угловой
Мэнсфилд - Угловой
5'
Угловой
Плимут - Угловой
6'
Will Evans - 1-ый Гол
8'
Угловой
Мэнсфилд - Угловой
35'
Угловой
Мэнсфилд - Угловой
36'
Угловой
Мэнсфилд - Угловой
38'
Угловой
Плимут - Угловой
44'
Угловой
Мэнсфилд - Угловой
Счет после первого тайма 1:0
60'
Угловой
Плимут - Угловой
67'
Угловой
Плимут - Угловой
84'
Джордан Боури - 2-ой Гол
90'
Угловой
Мэнсфилд - Угловой
90+4'
Угловой
Мэнсфилд - Угловой
Матч закончился со счётом 2:0

Превью матча Мэнсфилд — Плимут

Команда Мэнсфилд в последних 10 матчах одержала 3 победы , 5 раз сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 15-12. Команда Плимут, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 21-16. Команда Мэнсфилд в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Плимут забивает 2, пропускает 2.

Статистика матча

Владение мячом
Мэнсфилд Мэнсфилд
49%
Плимут Плимут
51%
Атаки
107
128
Угловые
7
4
Удары мимо ворот
4
8
Удары в створ ворот
4
1
