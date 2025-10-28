Смотреть онлайн Мэнсфилд - Плимут 28.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Англия — Англия - Лига 1: Мэнсфилд — Плимут, 12 тур . Начало встречи 28 октября 2025 запланировано на 22:45 по московскому времени и пройдет на стадионе Филд Милл.
Превью матча Мэнсфилд — Плимут
Команда Мэнсфилд в последних 10 матчах одержала 3 победы , 5 раз сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 15-12. Команда Плимут, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 21-16. Команда Мэнсфилд в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Плимут забивает 2, пропускает 2.