Смотреть онлайн Сан Мартин Дель Эсте - ФК Тауро - Резерв 19.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Панама — Панама. Лига Prom. Футбол: Сан Мартин Дель Эсте — ФК Тауро - Резерв, 14 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Luis Ernesto Cascarita.
Превью матча Сан Мартин Дель Эсте — ФК Тауро - Резерв
Команда Сан Мартин Дель Эсте в последних 10 матчах одержала 4 победы , 0 раз сыграла вничью и проиграла 6 матчей с разницей мячей 14-18. Команда ФК Тауро - Резерв, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 11-15. Команда Сан Мартин Дель Эсте в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. ФК Тауро - Резерв забивает 1, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 25 июля 2025 на поле команды ФК Тауро - Резерв, в том матче сыграли вничью.