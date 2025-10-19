Фрибет 15000₽
19.10.2025

Смотреть онлайн Сан Мартин Дель Эсте - ФК Тауро - Резерв 19.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ПанамаПанама. Лига Prom. Футбол: Сан Мартин Дель ЭстеФК Тауро - Резерв, 14 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Luis Ernesto Cascarita.

МСК, 14 тур, Стадион: Estadio Luis Ernesto Cascarita
Панама. Лига Prom. Футбол
Сан Мартин Дель Эсте
31'
82'
Завершен
2 : 1
19 октября 2025
ФК Тауро - Резерв
24'
Смотреть онлайн
ФК Тауро - Резерв icon
24'
Сан Мартин Дель Эсте icon
31'
Счет после первого тайма 1:1 : 4,1
Сан Мартин Дель Эсте icon
82'
Матч закончился со счётом 2:1
Текстовая трансляция
3'
Угловой
ФК Тауро - Резерв - Угловой
7'
Угловой
ФК Тауро - Резерв - Угловой
17'
Угловой
Сан Мартин Дель Эсте - Угловой
19'
Угловой
ФК Тауро - Резерв - Угловой
24'
Угловой
ФК Тауро - Резерв - Угловой
24'
ФК Тауро - Резерв - 1-ый Гол
30'
Угловой
ФК Тауро - Резерв - Угловой
31'
Угловой
Сан Мартин Дель Эсте - Угловой
31'
Сан Мартин Дель Эсте - 2-ой Гол
Счет после первого тайма 1:1 : 4,1
47'
Угловой
Сан Мартин Дель Эсте - Угловой
52'
Угловой
ФК Тауро - Резерв - Угловой
82'
Сан Мартин Дель Эсте - 3-ий Гол
Матч закончился со счётом 2:1

Превью матча Сан Мартин Дель Эсте — ФК Тауро - Резерв

Команда Сан Мартин Дель Эсте в последних 10 матчах одержала 4 победы , 0 раз сыграла вничью и проиграла 6 матчей с разницей мячей 14-18. Команда ФК Тауро - Резерв, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 11-15. Команда Сан Мартин Дель Эсте в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. ФК Тауро - Резерв забивает 1, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 25 июля 2025 на поле команды ФК Тауро - Резерв, в том матче сыграли вничью.

История последних встреч

Сан Мартин Дель Эсте
Сан Мартин Дель Эсте
ФК Тауро - Резерв
Сан Мартин Дель Эсте
0 побед
1 ничья
0 побед
0%
100%
0%
25.07.2025
ФК Тауро - Резерв
ФК Тауро - Резерв
2:2
Сан Мартин Дель Эсте
Сан Мартин Дель Эсте
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Сан Мартин Дель Эсте Сан Мартин Дель Эсте
40%
ФК Тауро - Резерв ФК Тауро - Резерв
60%
Атаки
96
98
Угловые
3
6
Удары мимо ворот
5
5
Удары в створ ворот
7
4
Игры 14 тур
19.10.2025
Сан Мартин Дель Эсте
2:1
ФК Тауро - Резерв
Завершен
18.10.2025
Арабе Унидо II
2:2
Спортинг Сан-Мигелито II
Отменен
18.10.2025
Верагуас II
4:3
Херрера II
Завершен
18.10.2025
Потрос дель Эсте
0:2
Чорилльо
Завершен
18.10.2025
Сан-Франциско II
2:0
Уделас
Завершен
18.10.2025
Марио Мендез ФК
3:2
Bocas
Завершен
17.10.2025
Плаза Амадор II
5:1
ФК Альянса - Резерв
Завершен
17.10.2025
КА Индепендьенте Ла-Чоррера II
2:1
Aguilas de la U
Завершен
16.10.2025
La Familia FC
0:2
Чоррилло II
Завершен
16.10.2025
La Familia FC
-:-
Aguilas de la U
16.10.2025
Унион Кокле
-:-
СД Атлетико Насьональ
Отменен
Комментарии к матчу
