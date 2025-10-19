Превью матча Сан Мартин Дель Эсте — ФК Тауро - Резерв

Команда Сан Мартин Дель Эсте в последних 10 матчах одержала 4 победы , 0 раз сыграла вничью и проиграла 6 матчей с разницей мячей 14-18. Команда ФК Тауро - Резерв, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 11-15. Команда Сан Мартин Дель Эсте в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. ФК Тауро - Резерв забивает 1, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 25 июля 2025 на поле команды ФК Тауро - Резерв, в том матче сыграли вничью.