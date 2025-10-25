Фрибет 15000₽
25.10.2025

Смотреть онлайн Струга Трим & Лум - AP Brera Strumica 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Северная МакедонияЧемпионат Северной Македонии по футболу: Струга Трим & ЛумAP Brera Strumica, 10 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 15:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Gradska Plaza Stadium.

МСК, 10 тур, Стадион: Gradska Plaza Stadium
Чемпионат Северной Македонии по футболу
Струга Трим & Лум
11'
45'
Завершен
2 : 4
25 октября 2025
AP Brera Strumica
3'
7'
20'
60'
AP Brera Strumica icon
3'
AP Brera Strumica icon
7'
Струга Трим & Лум icon
11'
AP Brera Strumica icon
20'
Струга Трим & Лум icon
45'
Счет после первого тайма 2:3 : 1,3
AP Brera Strumica icon
60'
Матч закончился со счётом 2:4 : 1,3
Текстовая трансляция
3'
Угловой
AP Brera Strumica - Угловой
3'
AP Brera Strumica - 1-ый Гол
7'
AP Brera Strumica - 2-ой Гол
11'
Струга Трим & Лум - 3-ий Гол
20'
AP Brera Strumica - 4-ый Гол
28'
Угловой
Струга Трим & Лум - Угловой
32'
Угловой
Струга Трим & Лум - Угловой
42'
Угловой
Струга Трим & Лум - Угловой
45'
Струга Трим & Лум - 5-ый Гол
Счет после первого тайма 2:3 : 1,3
49'
Угловой
Струга Трим & Лум - Угловой
60'
AP Brera Strumica - 6-ый Гол
65'
Угловой
Струга Трим & Лум - Угловой
87'
Угловой
Струга Трим & Лум - Угловой
Матч закончился со счётом 2:4 : 1,3

Превью матча Струга Трим & Лум — AP Brera Strumica

Команда Струга Трим & Лум в последних 10 матчах одержала 8 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 30-8. Команда AP Brera Strumica, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 11-11. Команда Струга Трим & Лум в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 1. AP Brera Strumica забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 11 мая 2025 на поле команды Струга Трим & Лум, в том матче сыграли вничью.

История последних встреч

Струга Трим & Лум
Струга Трим & Лум
AP Brera Strumica
Струга Трим & Лум
0 побед
1 ничья
0 побед
0%
100%
0%
11.05.2025
Струга Трим & Лум
Струга Трим & Лум
1:1
AP Brera Strumica
AP Brera Strumica
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Струга Трим & Лум Струга Трим & Лум
68%
AP Brera Strumica AP Brera Strumica
32%
Атаки
183
100
Угловые
6
1
Удары мимо ворот
10
1
Удары в створ ворот
7
4
Игры 10 тур
27.10.2025
Шкендия Тетово
0:1
ФК Вардар
Завершен
26.10.2025
Силекс
3:1
Пелистер
Завершен
25.10.2025
Струга Трим & Лум
2:4
AP Brera Strumica
Завершен
24.10.2025
Тиквес Кавадарчи
3:4
Арсими
Завершен
24.10.2025
КФ Башкими
4:1
ФК Шкупи Скопье
Завершен
Комментарии к матчу
