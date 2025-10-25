Превью матча Струга Трим & Лум — AP Brera Strumica

Команда Струга Трим & Лум в последних 10 матчах одержала 8 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 30-8. Команда AP Brera Strumica, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 11-11. Команда Струга Трим & Лум в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 1. AP Brera Strumica забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 11 мая 2025 на поле команды Струга Трим & Лум, в том матче сыграли вничью.