Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Беларусь — Футбол. Беларусь - Дивизион 1 : Уни Минск — Minsk 2 , 30 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 16:15 по московскому времени .

Превью матча Уни Минск — Minsk 2

Команда Уни Минск в последних 10 матчах одержала 4 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 19-15. Команда Minsk 2, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,5 матчей завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 13-8. Команда Уни Минск в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Minsk 2 забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 23 июня 2025 на поле команды Minsk 2, в том матче сыграли вничью.