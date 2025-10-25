Фрибет 15000₽
25.10.2025

Смотреть онлайн Уни Минск - Minsk 2 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира БеларусьФутбол. Беларусь - Дивизион 1: Уни МинскMinsk 2, 30 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 16:15 по московскому времени .

МСК, 30 тур
Футбол. Беларусь - Дивизион 1
Уни Минск
Завершен
2 : 3
25 октября 2025
Minsk 2
Превью матча Уни Минск — Minsk 2

Команда Уни Минск в последних 10 матчах одержала 4 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 19-15. Команда Minsk 2, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,5 матчей завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 13-8. Команда Уни Минск в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Minsk 2 забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 23 июня 2025 на поле команды Minsk 2, в том матче сыграли вничью.

История последних встреч

Уни Минск
Уни Минск
Minsk 2
Уни Минск
0 побед
1 ничья
0 побед
0%
100%
0%
23.06.2025
Minsk 2
Minsk 2
1:1
Уни Минск
Уни Минск
Обзор

Статистика матча

Атаки
113
155
Угловые
2
7
Игры 30 тур
27.10.2025
Bff Academy Minsk U19
1:0
ФК Островец
Завершен
27.10.2025
Локомотив Гомель
1:1
Niva Dolbizno
Завершен
26.10.2025
ФК Орша
1:3
FC Gomel 2
Завершен
26.10.2025
ФК Бумпром
3:0
Динамо Минск II
Завершен
26.10.2025
БАТЕ Борисов - Резерв
4:0
Слоним
Завершен
25.10.2025
Уни Минск
2:3
Minsk 2
Завершен
25.10.2025
ФК Барановичи
1:0
Волна Пинск
Завершен
25.10.2025
ФК Осиповичи
3:2
Лида
Завершен
25.10.2025
Днепр Могилёв
3:1
Белшина Бобруйск
Завершен
