Смотреть онлайн Avai Women - Criciuma (W) 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Бразилия — Brazil Campeonato Catarinense Women: Avai Women — Criciuma (W), 1 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени .
Превью матча Avai Women — Criciuma (W)
Команда Avai Women в последних 10 матчах одержала 4 победы , 0 раз сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 10-10. Команда Criciuma (W), сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,0 матчей завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 10-1. Команда Avai Women в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Criciuma (W) забивает 1, пропускает 0.