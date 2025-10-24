Фрибет 15000₽
24.10.2025

Смотреть онлайн Палмейрас U20 - Сантос U20 24.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира БразилияЧемпионат Паулиста U20: Палмейрас U20Сантос U20, Полуфинал . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Academia de Futebol 2 Palmeiras.

МСК, Полуфинал, Стадион: Academia de Futebol 2 Palmeiras
Чемпионат Паулиста U20
Палмейрас U20
38'
90+7'
Завершен
2 : 2
24 октября 2025
Сантос U20
76'
90+1'
Смотреть онлайн
Палмейрас U20 icon
38'
Счет после первого тайма 1:0 : 2,3
Сантос U20 icon
76'
Сантос U20 icon
90+1'
Палмейрас U20 icon
90+7'
Матч закончился со счётом 2:2 : 2,3
Палмейрас U20
Пенальти
Сантос U20 icon
Пенальти
Сантос U20 icon
Пенальти
Палмейрас U20
Пенальти
Сантос U20 icon
Пенальти
Текстовая трансляция
15'
Угловой
Палмейрас U20 - Угловой
16'
Угловой
Палмейрас U20 - Угловой
26'
Угловой
Палмейрас U20 - Угловой
27'
Угловой
Палмейрас U20 - Угловой
30'
Угловой
Сантос U20 - Угловой
35'
Угловой
Палмейрас U20 - Угловой
38'
Палмейрас U20 - 1-ый Гол
40'
Угловой
Сантос U20 - Угловой
45'
Угловой
Сантос U20 - Угловой
45+2'
Угловой
Сантос U20 - Угловой
45+5'
Угловой
Палмейрас U20 - Угловой
Счет после первого тайма 1:0 : 2,3
56'
Угловой
Сантос U20 - Угловой
61'
Угловой
Палмейрас U20 - Угловой
67'
Угловой
Палмейрас U20 - Угловой
71'
Угловой
Палмейрас U20 - Угловой
75'
Угловой
Сантос U20 - Угловой
76'
Сантос U20 - 2-ой Гол
84'
Угловой
Палмейрас U20 - Угловой
90+1'
Сантос U20 - 3-ий Гол
90+6'
Угловой
Палмейрас U20 - Угловой
90+7'
Палмейрас U20 - 4-ый Гол
Матч закончился со счётом 2:2 : 2,3
1-ый
Палмейрас U20 - Пенальти
2-ой
Сантос U20 - Пенальти
4-ый
Сантос U20 - Пенальти
4-ый
Палмейрас U20 - Пенальти
5-ый
Сантос U20 - Пенальти

Превью матча Палмейрас U20 — Сантос U20

Команда Палмейрас U20 в последних 10 матчах одержала 7 побед , 3 раза сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 18-5. Команда Сантос U20, сыграв 10 матчей, выиграла 9 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 29-9. Команда Палмейрас U20 в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Сантос U20 забивает 3, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 17 октября 2025 на поле команды Сантос U20, в том матче сыграли вничью.

История последних встреч

Палмейрас U20
Палмейрас U20
Сантос U20
Палмейрас U20
0 побед
1 ничья
0 побед
0%
100%
0%
17.10.2025
Сантос U20
Сантос U20
2:2
Палмейрас U20
Палмейрас U20
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Палмейрас U20 Палмейрас U20
54%
Сантос U20 Сантос U20
46%
Атаки
105
105
Угловые
11
6
Удары мимо ворот
7
8
Удары в створ ворот
8
5
Игры Полуфинал
24.10.2025
Палмейрас U20
2:2
Сантос U20
Завершен
17.10.2025
Сан-Паулу U20
2:1
Гуарани СП U20
Завершен
17.10.2025
Сантос U20
2:2
Палмейрас U20
Завершен
Комментарии к матчу
