Превью матча Палмейрас U20 — Сантос U20

Команда Палмейрас U20 в последних 10 матчах одержала 7 побед , 3 раза сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 18-5. Команда Сантос U20, сыграв 10 матчей, выиграла 9 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 29-9. Команда Палмейрас U20 в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Сантос U20 забивает 3, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 17 октября 2025 на поле команды Сантос U20, в том матче сыграли вничью.