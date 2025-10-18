Смотреть онлайн Дьёр - Диошдьёр ВТК 18.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Венгрия — Чемпионат Венгрии по футболу. Высшая лига: Дьёр — Диошдьёр ВТК, 10 тур . Начало встречи 18 октября 2025 запланировано на 21:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Дьёри ЭТО.
Превью матча Дьёр — Диошдьёр ВТК
Команда Дьёр в последних 10 матчах одержала 4 победы , 4 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 18-11. Команда Диошдьёр ВТК, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,5 матчей завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 15-18. Команда Дьёр в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Диошдьёр ВТК забивает 2, пропускает 2.