18.10.2025

Смотреть онлайн Дьёр - Диошдьёр ВТК 18.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ВенгрияЧемпионат Венгрии по футболу. Высшая лига: ДьёрДиошдьёр ВТК, 10 тур . Начало встречи 18 октября 2025 запланировано на 21:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Дьёри ЭТО.

МСК, 10 тур, Стадион: Дьёри ЭТО
Чемпионат Венгрии по футболу. Высшая лига
Дьёр
Benbouali 29'
Клаудиу Василь Бумба 43'
Шаба Жатмари 74'
Завершен
3 : 1
18 октября 2025
Диошдьёр ВТК
Даниэль Гера 13'
Даниэль Гера icon
13'
Benbouali - Gyor Eto FC icon
29'
Клаудиу Василь Бумба icon
43'
Счет после первого тайма 2:1
Шаба Жатмари icon
74'
Матч закончился со счётом 3:1
Текстовая трансляция
4'
Угловой
Gyor Eto FC - Угловой
11'
Угловой
Gyor Eto FC - Угловой
13'
Угловой
Диошдьёр ВТК - Угловой
13'
Даниэль Гера - 1-ый Гол
16'
Угловой
Gyor Eto FC - Угловой
17'
Угловой
Gyor Eto FC - Угловой
21'
Угловой
Gyor Eto FC - Угловой
29'
Benbouali - 2-ой Гол
34'
Угловой
Gyor Eto FC - Угловой
43'
Клаудиу Василь Бумба - 3-ий Гол
Счет после первого тайма 2:1
52'
Угловой
Gyor Eto FC - Угловой
74'
Угловой
Gyor Eto FC - Угловой
74'
Шаба Жатмари - 4-ый Гол
80'
Угловой
Диошдьёр ВТК - Угловой
90'
Угловой
Диошдьёр ВТК - Угловой
Матч закончился со счётом 3:1

Превью матча Дьёр — Диошдьёр ВТК

Команда Дьёр в последних 10 матчах одержала 4 победы , 4 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 18-11. Команда Диошдьёр ВТК, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,5 матчей завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 15-18. Команда Дьёр в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Диошдьёр ВТК забивает 2, пропускает 2.

Статистика матча

Владение мячом
Дьёр Дьёр
65%
Диошдьёр ВТК Диошдьёр ВТК
35%
Атаки
126
91
Угловые
8
3
Удары мимо ворот
11
2
Удары в створ ворот
10
2
Игры 10 тур
19.10.2025
Казинцбарцика
0:1
ФК Кишварда
Завершен
18.10.2025
Дьёр
3:1
Диошдьёр ВТК
Завершен
18.10.2025
Пакси
1:1
Дебрецен
Завершен
18.10.2025
МТК Будапешт
5:1
Ньиредьхаза Спартакус
Завершен
Комментарии к матчу
