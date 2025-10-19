Смотреть онлайн Клуб Сьюдад де Боливар - Атлетико Рафаэла 19.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Аргентина — Аргентина - Торнео A: Клуб Сьюдад де Боливар — Атлетико Рафаэла, Финал . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени .
Превью матча Клуб Сьюдад де Боливар — Атлетико Рафаэла
Команда Клуб Сьюдад де Боливар в последних 10 матчах одержала 6 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 15-7. Команда Атлетико Рафаэла, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 10-4. Команда Клуб Сьюдад де Боливар в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Атлетико Рафаэла забивает 1, пропускает 0.