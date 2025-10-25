Превью матча Шолинг — Госпорт

Команда Шолинг в последних 10 матчах одержала 4 победы , 5 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 17-11. Команда Госпорт, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 20-17. Команда Шолинг в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Госпорт забивает 2, пропускает 2.