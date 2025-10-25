Фрибет 15000₽
25.10.2025

Смотреть онлайн Шолинг - Госпорт 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АнглияАнглия - Южная Премьер-Лига - Юг: ШолингГоспорт, 11 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени и пройдет на стадионе The Universal Stadium.

МСК, 11 тур, Стадион: The Universal Stadium
Англия - Южная Премьер-Лига - Юг
Шолинг
Завершен
2 : 2
25 октября 2025
Госпорт
Смотреть онлайн
Превью матча Шолинг — Госпорт

Команда Шолинг в последних 10 матчах одержала 4 победы , 5 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 17-11. Команда Госпорт, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 20-17. Команда Шолинг в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Госпорт забивает 2, пропускает 2.

Игры 11 тур
25.10.2025
Шолинг
2:2
Госпорт
Завершен
14.10.2025
Хануэлл
-:-
Farnham
Отложен
14.10.2025
Шолинг
-:-
Госпорт
Отложен
14.10.2025
Бейзингсток
2:1
Чертси
Завершен
14.10.2025
Беркхамстед
3:1
Ившем Юнайтед
Завершен
14.10.2025
Аксбридж
3:1
Хангерфорд Таун
Завершен
14.10.2025
Уолтон и Хершам
2:1
Хавант
Завершен
14.10.2025
Уимборн
4:1
Йет Таун
Завершен
13.10.2025
Бракнелл
0:2
Глостер Сити
Завершен
27.09.2025
Веймут
4:1
Тивертон
Завершен
