Смотреть онлайн Шолинг - Госпорт 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Англия — Англия - Южная Премьер-Лига - Юг: Шолинг — Госпорт, 11 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени и пройдет на стадионе The Universal Stadium.
Превью матча Шолинг — Госпорт
Команда Шолинг в последних 10 матчах одержала 4 победы , 5 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 17-11. Команда Госпорт, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 20-17. Команда Шолинг в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Госпорт забивает 2, пропускает 2.