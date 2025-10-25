Фрибет 15000₽
25.10.2025

Смотреть онлайн Индепендьенте - Платенсе 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АргентинаАргентина. Лига Професиональ. Футбол: ИндепендьентеПлатенсе, 6 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Либертадорес де Америка. Судить этот матч будет Luis Lobo Medina.

МСК, 6 тур, Стадион: Либертадорес де Америка
Аргентина. Лига Професиональ. Футбол
Индепендьенте
Gabriel Avalos 25'
Felipe Loyola 70'
Lautaro Millan 89'
Завершен
3 : 0
25 октября 2025
Платенсе
Смотреть онлайн
Gabriel Avalos icon
25'
Счет после первого тайма 1:0 : 2,2
Felipe Loyola icon
70'
Lautaro Millan icon
89'
Матч закончился со счётом 3:0 : 2,2
Текстовая трансляция
25'
Gabriel Avalos - 1-ый Гол
45+3'
Угловой
Independiente - Угловой
Счет после первого тайма 1:0 : 2,2
53'
Угловой
Платенсе - Угловой
56'
Угловой
Independiente - Угловой
70'
Felipe Loyola - 2-ой Гол
89'
Lautaro Millan - 3-ий Гол
Матч закончился со счётом 3:0 : 2,2

Превью матча Индепендьенте — Платенсе

Индепендьенте Индепендьенте
33
Аргентина
Родриго Рей
29
Аргентина
Leonardo Godoy
26
Аргентина
Kevin Lomonaco
36
Аргентина
Sebastian Valdez
39
Аргентина
Jonathan De Irastorza
5
Чили
Felipe Loyola
20
Уругвай
Rodrigo Fernandez
7
Аргентина
Santiago Montiel
9
Парагвай
Gabriel Avalos
19
Уругвай
Matias Abaldo
14
Аргентина
Lautaro Millan
Тренер
Аргентина
Густаво Кинтерос
Платенсе Платенсе
1
Аргентина
Andres Desabato
24
Аргентина
Bautista Barros Schelotto
13
Ignacio Vazquez
6
Аргентина
Oscar Salomon
3
Tomas Silva
7
Аргентина
Guido Mainero
14
Аргентина
Leonel Picco
5
Аргентина
Rodrigo Herrera
20
Rodrigo Leonel Marquez De Meneses
77
Парагвай
Ronaldo Martinez
21
Аргентина
Augusto Lotti
Тренер
Аргентина
Кили Гонсалес

Статистика матча

Владение мячом
Индепендьенте Индепендьенте
57%
Платенсе Платенсе
43%
Атаки
108
96
Угловые
2
1
Фолы
12
10
Удары (всего)
8
6
Удары мимо ворот
4
6
Удары в створ ворот
6
1

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Luis Lobo Medina (Аргентина).

икон Карточки

За последние 12 матчей судья показал 70 желтых карточек игрокам команд (в среднем 5.8 за матч) и 5 красных (в среднем 0.4 за матч)

icon Пенальти

В 17% (2 из 12 матчей) Luis Lobo Medina назначал пенальти

Игры 6 тур
25.10.2025
Индепендьенте
3:0
Платенсе
Завершен
Комментарии к матчу
