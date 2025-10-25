Смотреть онлайн Индепендьенте - Платенсе 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Аргентина — Аргентина. Лига Професиональ. Футбол: Индепендьенте — Платенсе, 6 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Либертадорес де Америка. Судить этот матч будет Luis Lobo Medina.
Превью матча Индепендьенте — Платенсе
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Luis Lobo Medina (Аргентина).
За последние 12 матчей судья показал 70 желтых карточек игрокам команд (в среднем 5.8 за матч) и 5 красных (в среднем 0.4 за матч)
В 17% (2 из 12 матчей) Luis Lobo Medina назначал пенальти