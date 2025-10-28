Фрибет 15000₽
28.10.2025

Смотреть онлайн Хенсфорд - Стокктон Таун 28.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АнглияАнглия - Северная Премьер-лига: ХенсфордСтокктон Таун, 9 тур . Начало встречи 28 октября 2025 запланировано на 22:45 по московскому времени и пройдет на стадионе Keys Park.

МСК, 9 тур, Стадион: Keys Park
Англия - Северная Премьер-лига
Хенсфорд
4'
Завершен
1 : 2
28 октября 2025
Стокктон Таун
25'
85'
Смотреть онлайн
Хенсфорд icon
4'
Стокктон Таун icon
25'
Счет после первого тайма 1:1
Стокктон Таун icon
85'
Матч закончился со счётом 1:2
Текстовая трансляция
3'
Угловой
Стокктон Таун - Угловой
4'
Хенсфорд - 1-ый Гол
22'
Угловой
Стокктон Таун - Угловой
25'
Стокктон Таун - 2-ой Гол
39'
Угловой
Стокктон Таун - Угловой
45'
Угловой
Стокктон Таун - Угловой
Счет после первого тайма 1:1
80'
Угловой
Стокктон Таун - Угловой
85'
Стокктон Таун - 3-ий Гол
Матч закончился со счётом 1:2

Превью матча Хенсфорд — Стокктон Таун

Команда Хенсфорд в последних 10 матчах одержала 5 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 18-8. Команда Стокктон Таун, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 19-14. Команда Хенсфорд в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Стокктон Таун забивает 2, пропускает 1.

Статистика матча

Владение мячом
Хенсфорд Хенсфорд
51%
Стокктон Таун Стокктон Таун
49%
Атаки
132
153
Угловые
0
5
Удары мимо ворот
5
7
Удары в створ ворот
2
6
Игры 9 тур
05.11.2025
Стоксбридж Парк Ст
0:1
Рашолл
Завершен
04.11.2025
Морпет Таун
-:-
Гейнсборо
Отменен
28.10.2025
Хенсфорд
1:2
Стокктон Таун
Завершен
14.10.2025
Аштон Юнайтед
-:-
Хебберн
Отложен
08.10.2025
Стоксбридж Парк Ст
-:-
Рашолл
Отложен
07.10.2025
Гизели
0:1
Риландс
Завершен
07.10.2025
Хайд Юнайтед
1:0
Бамбер
Завершен
07.10.2025
Хенсфорд
-:-
Стокктон Таун
Отменен
13.09.2025
Гизели
-:-
Риландс
Отложен
13.09.2025
Хенсфорд
-:-
Стокктон Таун
Отложен
13.09.2025
Морпет Таун
-:-
Гейнсборо
Отложен
13.09.2025
Стоксбридж Парк Ст
-:-
Рашолл
Отложен
13.09.2025
Варрингтон
-:-
Юнайтед оф Манчестер
Отложен
13.09.2025
Уитби
-:-
Прескот
Отложен
13.09.2025
Аштон Юнайтед
-:-
Хебберн
Отложен
13.09.2025
Хайд Юнайтед
-:-
Бамбер
Отложен
13.09.2025
Ланкастер Сити
3:1
Илкестон
Завершен
13.09.2025
Клиторпс Таун
3:0
Лик
Завершен
Комментарии к матчу
