Смотреть онлайн Хенсфорд - Стокктон Таун 28.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Англия — Англия - Северная Премьер-лига: Хенсфорд — Стокктон Таун, 9 тур . Начало встречи 28 октября 2025 запланировано на 22:45 по московскому времени и пройдет на стадионе Keys Park.
Превью матча Хенсфорд — Стокктон Таун
Команда Хенсфорд в последних 10 матчах одержала 5 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 18-8. Команда Стокктон Таун, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 19-14. Команда Хенсфорд в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Стокктон Таун забивает 2, пропускает 1.