28.10.2025

Смотреть онлайн Дувр Атлетик - Челмсфорд 28.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АнглияАнглия - Национальная лига - Юг: Дувр АтлетикЧелмсфорд, 11 тур . Начало встречи 28 октября 2025 запланировано на 22:45 по московскому времени и пройдет на стадионе Crabble Athletic Ground.

МСК, 11 тур, Стадион: Crabble Athletic Ground
Англия - Национальная лига - Юг
Дувр Атлетик
Завершен
0 : 1
28 октября 2025
Челмсфорд
Taylor Clark 57'
Смотреть онлайн
Счет после первого тайма 0:0
Taylor Clark icon
57'
Матч закончился со счётом 0:1
Текстовая трансляция
6'
Угловой
Дувр Атлетик - Угловой
34'
Угловой
Дувр Атлетик - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
57'
Taylor Clark - 1-ый Гол
62'
Угловой
Дувр Атлетик - Угловой
68'
Угловой
Челмсфорд - Угловой
80'
Угловой
Дувр Атлетик - Угловой
90'
Угловой
Челмсфорд - Угловой
90+1'
Угловой
Челмсфорд - Угловой
Матч закончился со счётом 0:1

Превью матча Дувр Атлетик — Челмсфорд

Команда Дувр Атлетик в последних 10 матчах одержала 3 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 14-17. Команда Челмсфорд, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 16-12. Команда Дувр Атлетик в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Челмсфорд забивает 2, пропускает 1.

Статистика матча

Владение мячом
Дувр Атлетик Дувр Атлетик
56%
Челмсфорд Челмсфорд
44%
Атаки
83
85
Угловые
4
3
Удары мимо ворот
8
4
Удары в створ ворот
2
9
Игры 11 тур
28.10.2025
Дувр Атлетик
0:1
Челмсфорд
Завершен
28.10.2025
Доркинг Уондерерс
1:0
Мейденхед Юнайтед
Завершен
11.10.2025
Торки Юнайтед
0:0
Дагенем энд Редбридж
Завершен
