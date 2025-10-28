Превью матча Дувр Атлетик — Челмсфорд

Команда Дувр Атлетик в последних 10 матчах одержала 3 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 14-17. Команда Челмсфорд, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 16-12. Команда Дувр Атлетик в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Челмсфорд забивает 2, пропускает 1.