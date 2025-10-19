Смотреть онлайн Серро Портеньо - Олимпия Асунсьон 19.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Парагвай — Чемпионат Парагвая по футболу: Серро Портеньо — Олимпия Асунсьон, 17 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 23:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Генерал Пабло Рохас. Судить этот матч будет Juan Gabriel Benitez.
Превью матча Серро Портеньо — Олимпия Асунсьон
Команда Серро Портеньо в последних 10 матчах одержала 5 побед , 3 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 13-7. Команда Олимпия Асунсьон, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 6 поражений с разницей мячей 12-20. Команда Серро Портеньо в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Олимпия Асунсьон забивает 1, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 03 августа 2025 на поле команды Олимпия Асунсьон, в том матче победу одержали гостьи.
История последних встреч
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Juan Gabriel Benitez (Парагвай).
За последние 19 матчей судья показал 78 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.1 за матч) и 11 красных (в среднем 0.6 за матч)
В 42% (8 из 19 матчей) Juan Gabriel Benitez назначал пенальти