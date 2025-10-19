Фрибет 15000₽
Смотреть онлайн Серро Портеньо - Олимпия Асунсьон 19.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ПарагвайЧемпионат Парагвая по футболу: Серро ПортеньоОлимпия Асунсьон, 17 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 23:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Генерал Пабло Рохас. Судить этот матч будет Juan Gabriel Benitez.

МСК, 17 тур, Стадион: Генерал Пабло Рохас
Чемпионат Парагвая по футболу
Серро Портеньо
80'
Завершен
1 : 1
19 октября 2025
Олимпия Асунсьон
9'
Олимпия Асунсьон icon
9'
Счет после первого тайма 0:1
Серро Портеньо icon
80'
Матч закончился со счётом 1:1
Текстовая трансляция
9'
Олимпия Асунсьон - 1-ый Гол
19'
Угловой
Серро Портеньо - Угловой
23'
Угловой
Серро Портеньо - Угловой
28'
Угловой
Серро Портеньо - Угловой
30'
Угловой
Серро Портеньо - Угловой
40'
Угловой
Олимпия Асунсьон - Угловой
41'
Угловой
Олимпия Асунсьон - Угловой
41'
Угловой
Олимпия Асунсьон - Угловой
44'
Угловой
Серро Портеньо - Угловой
44'
Угловой
Серро Портеньо - Угловой
45+5'
Угловой
Серро Портеньо - Угловой
45+6'
Угловой
Серро Портеньо - Угловой
45+7'
Угловой
Олимпия Асунсьон - Угловой
Счет после первого тайма 0:1
53'
Угловой
Серро Портеньо - Угловой
75'
Серро Портеньо - Незабитый пенальти
80'
Серро Портеньо - 2-ой Гол
88'
Угловой
Серро Портеньо - Угловой
89'
Угловой
Серро Портеньо - Угловой
Матч закончился со счётом 1:1

Превью матча Серро Портеньо — Олимпия Асунсьон

Команда Серро Портеньо в последних 10 матчах одержала 5 побед , 3 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 13-7. Команда Олимпия Асунсьон, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 6 поражений с разницей мячей 12-20. Команда Серро Портеньо в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Олимпия Асунсьон забивает 1, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 03 августа 2025 на поле команды Олимпия Асунсьон, в том матче победу одержали гостьи.

Серро Портеньо Серро Портеньо
18
Парагвай
Бруно Вальдес
21
Аргентина
Серджо Араухо
11
Парагвай
Хуан Итурбе
10
Парагвай
Сесилио Домингес
1
Аргентина
Alexis Arias
8
Аргентина
Federico Carrizo
30
Аргентина
Gaston Gimenez
22
Аргентина
Matias Perez
2
Уругвай
Fabricio Dominguez
15
Парагвай
Блас Риверос
5
Парагвай
Jorge Morel
Тренер
Аргентина
Диего Мартинес
Олимпия Асунсьон Олимпия Асунсьон
6
Парагвай
Ричард Ортиз
19
Парагвай
Adrian Alcaraz
30
Уругвай
Lucas Morales
14
Парагвай
Gustavo Vargas
13
Парагвай
Lucas Antonio Verza Martinez
4
Парагвай
Alexis Cantero
22
Аргентина
Manuel Capasso
39
Парагвай
Luis Abreu
7
Парагвай
Фернандо Кардосо
3
Аргентина
Hector Martinez
9
Парагвай
Себастьян Феррейра
Тренер
Уругвай
Эвер Хуго Алмейда

История последних встреч

Серро Портеньо
Серро Портеньо
Олимпия Асунсьон
Серро Портеньо
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
03.08.2025
Олимпия Асунсьон
Олимпия Асунсьон
2:3
Серро Портеньо
Серро Портеньо
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Серро Портеньо Серро Портеньо
50%
Олимпия Асунсьон Олимпия Асунсьон
50%
Атаки
118
48
Угловые
11
4
Удары мимо ворот
12
4
Удары в створ ворот
3
2

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Juan Gabriel Benitez (Парагвай).

икон Карточки

За последние 19 матчей судья показал 78 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.1 за матч) и 11 красных (в среднем 0.6 за матч)

icon Пенальти

В 42% (8 из 19 матчей) Juan Gabriel Benitez назначал пенальти

