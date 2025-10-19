Превью матча Серро Портеньо — Олимпия Асунсьон

Команда Серро Портеньо в последних 10 матчах одержала 5 побед , 3 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 13-7. Команда Олимпия Асунсьон, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 6 поражений с разницей мячей 12-20. Команда Серро Портеньо в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Олимпия Асунсьон забивает 1, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 03 августа 2025 на поле команды Олимпия Асунсьон, в том матче победу одержали гостьи.