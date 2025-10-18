Смотреть онлайн Либертад - Спортиво Амельяно 18.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Парагвай — Чемпионат Парагвая по футболу: Либертад — Спортиво Амельяно, 17 тур . Начало встречи 18 октября 2025 запланировано на 23:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Эстадио Др. Никола Леос. Судить этот матч будет Jose Mendez.
Превью матча Либертад — Спортиво Амельяно
Команда Либертад в последних 10 матчах одержала 2 победы , 4 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 14-14. Команда Спортиво Амельяно, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 6 поражений с разницей мячей 10-20. Команда Либертад в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Спортиво Амельяно забивает 1, пропускает 2.
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Jose Mendez (Парагвай).
За последние 4 матчей судья показал 19 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.8 за матч) и 0 красных (в среднем 0 за матч)
В 75% (3 из 4 матчей) Jose Mendez назначал пенальти