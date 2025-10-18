Фрибет 15000₽
18.10.2025

Смотреть онлайн Либертад - Спортиво Амельяно 18.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ПарагвайЧемпионат Парагвая по футболу: ЛибертадСпортиво Амельяно, 17 тур . Начало встречи 18 октября 2025 запланировано на 23:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Эстадио Др. Никола Леос. Судить этот матч будет Jose Mendez.

МСК, 17 тур, Стадион: Эстадио Др. Никола Леос
Чемпионат Парагвая по футболу
Либертад
8'
Завершен
1 : 2
18 октября 2025
Спортиво Амельяно
28'
90+1'
Смотреть онлайн
Либертад icon
8'
Спортиво Амельяно icon
28'
Счет после первого тайма 1:1
Спортиво Амельяно icon
90+1'
Матч закончился со счётом 1:2
Текстовая трансляция
8'
Либертад - 1-ый Гол
20'
Угловой
Спортиво Амельяно - Угловой
22'
Угловой
Спортиво Амельяно - Угловой
24'
Угловой
Либертад - Угловой
28'
Спортиво Амельяно - 2-ой Гол
Счет после первого тайма 1:1
54'
Угловой
Спортиво Амельяно - Угловой
56'
Угловой
Спортиво Амельяно - Угловой
63'
Угловой
Спортиво Амельяно - Угловой
67'
Угловой
Либертад - Угловой
71'
Угловой
Спортиво Амельяно - Угловой
90+1'
Спортиво Амельяно - 3-ий Гол
Матч закончился со счётом 1:2

Превью матча Либертад — Спортиво Амельяно

Команда Либертад в последних 10 матчах одержала 2 победы , 4 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 14-14. Команда Спортиво Амельяно, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 6 поражений с разницей мячей 10-20. Команда Либертад в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Спортиво Амельяно забивает 1, пропускает 2.

Либертад Либертад
20
Парагвай
Hugo Fernandez
5
Парагвай
Диего Виейра
15
Парагвай
Angel Cardozo Lucena
1
Уругвай
Мартин Сильва
10
Парагвай
Лоренсо Мельгарехо
26
Парагвай
Hernesto Caballero
21
Парагвай
Lucas Sanabria
3
Парагвай
Роберт Рохас
18
Парагвай
Ivan Franco
4
Парагвай
Nestor Gimenez
17
Парагвай
Matias Espinoza
Тренер
Парагвай
Серджио Агуино
Спортиво Амельяно Спортиво Амельяно
8
Парагвай
Estivel Moreira
5
Парагвай
Диего Вальдес
11
Парагвай
Fredy David Vera
12
Парагвай
Sebastian Aranda
33
Аргентина
Nicolas Barrientos
37
Tomas Lezcano
22
Аргентина
Luca Andrea Falabella
23
Парагвай
Miguel Martinez
26
Парагвай
Julio Gonzalez
16
Pablo Ezequiel Aranda
9
Парагвай
Cristhian Ocampos
Тренер
Парагвай
Humberto Garcia

Статистика матча

Владение мячом
Либертад Либертад
50%
Спортиво Амельяно Спортиво Амельяно
50%
Атаки
0
0
Угловые
2
6
Удары мимо ворот
0
0
Удары в створ ворот
1
2

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Jose Mendez (Парагвай).

икон Карточки

За последние 4 матчей судья показал 19 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.8 за матч) и 0 красных (в среднем 0 за матч)

icon Пенальти

В 75% (3 из 4 матчей) Jose Mendez назначал пенальти

Игры 17 тур
19.10.2025
Серро Портеньо
1:1
Олимпия Асунсьон
Завершен
19.10.2025
Гуарани
2:1
Депортиво Реколета
Завершен
18.10.2025
Либертад
1:2
Спортиво Амельяно
Завершен
17.10.2025
Спортиво Лукеньо
1:0
Триниденсе
Завершен
17.10.2025
Хенераль Кабальеро
1:1
Клуб Атлетико Тембетари
Завершен
Комментарии к матчу
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA