Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Англия — Райман Лига - Премьер-дивизион : Канви Айленд — Вайтхоук , 8 тур . Начало встречи 28 октября 2025 запланировано на 22:45 по московскому времени и пройдет на стадионе Park Lane .

Превью матча Канви Айленд — Вайтхоук

Команда Канви Айленд в последних 10 матчах одержала 1 победа , 1 раз сыграла вничью и проиграла 8 матчей с разницей мячей 6-18. Команда Вайтхоук, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 10-18. Команда Канви Айленд в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Вайтхоук забивает 1, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 04 октября 2025 на поле команды Вайтхоук, в том матче победу одержали гостьи.