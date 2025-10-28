Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
28.10.2025

Смотреть онлайн Канви Айленд - Вайтхоук 28.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АнглияРайман Лига - Премьер-дивизион: Канви АйлендВайтхоук, 8 тур . Начало встречи 28 октября 2025 запланировано на 22:45 по московскому времени и пройдет на стадионе Park Lane.

МСК, 8 тур, Стадион: Park Lane
Райман Лига - Премьер-дивизион
Канви Айленд
Отменен
- : -
28 октября 2025
Вайтхоук
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет

Превью матча Канви Айленд — Вайтхоук

Команда Канви Айленд в последних 10 матчах одержала 1 победа , 1 раз сыграла вничью и проиграла 8 матчей с разницей мячей 6-18. Команда Вайтхоук, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 5 поражений с разницей мячей 10-18. Команда Канви Айленд в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Вайтхоук забивает 1, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 04 октября 2025 на поле команды Вайтхоук, в том матче победу одержали гостьи.

История последних встреч

Канви Айленд
Канви Айленд
Вайтхоук
Канви Айленд
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
04.10.2025
Вайтхоук
Вайтхоук
0:2
Канви Айленд
Канви Айленд
Обзор
Игры 8 тур
28.10.2025
Канви Айленд
-:-
Вайтхоук
Отменен
30.09.2025
Биллерикей Таун
-:-
Чатем Таун
Отложен
30.09.2025
Уингейт энд Финчли
-:-
Фолкстоун
Отложен
27.09.2025
Далвич
1:2
Брентвуд
Завершен
13.09.2025
Каршалтон Атл
2:2
Крэй Уондерерс
Завершен
13.09.2025
Рамсгит
2:1
Поттерс
Завершен
13.09.2025
Канви Айленд
-:-
Вайтхоук
Отменен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Бенфика Бенфика
Каса Пиа Каса Пиа
9 Ноября
23:30
Брага Брага
Морейренсе Морейренсе
9 Ноября
23:30
Хьюстон Рокетс Хьюстон Рокетс
Милуоки Бакс Милуоки Бакс
9 Ноября
23:30
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA