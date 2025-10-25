Фрибет 15000₽
25.10.2025

Смотреть онлайн Ботафаго РЖ U20 - Бангу (20) 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Brazil Campeonato Carioca U20: Ботафаго РЖ U20Бангу (20), 3 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 16:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Маракана.

МСК, 3 тур, Стадион: Маракана
Brazil Campeonato Carioca U20
Ботафаго РЖ U20
83'
90'
Завершен
2 : 0
25 октября 2025
Бангу (20)
Счет после первого тайма 0:0
Botafogo U20 icon
83'
Botafogo U20 icon
90'
Матч закончился со счётом 2:0
Текстовая трансляция
15'
Угловой
Botafogo U20 - Угловой
19'
Угловой
Botafogo U20 - Угловой
43'
Угловой
Bangu U20 - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
48'
Угловой
Botafogo U20 - Угловой
57'
Угловой
Botafogo U20 - Угловой
62'
Угловой
Bangu U20 - Угловой
83'
Botafogo U20 - 1-ый Гол
85'
Угловой
Bangu U20 - Угловой
85'
Угловой
Bangu U20 - Угловой
89'
Угловой
Bangu U20 - Угловой
90'
Botafogo U20 - 2-ой Гол
Матч закончился со счётом 2:0

Превью матча Ботафаго РЖ U20 — Бангу (20)

Команда Ботафаго РЖ U20 в последних 10 матчах одержала 5 побед , 1 раз сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 20-18. Команда Бангу (20), сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 8-10. Команда Ботафаго РЖ U20 в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Бангу (20) забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 02 августа 2025 на поле команды Бангу (20), в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

Ботафаго РЖ U20
Ботафаго РЖ U20
Бангу (20)
Ботафаго РЖ U20
1 победа
0 ничьих
1 победа
50%
0%
50%
02.08.2025
Бангу (20)
Бангу (20)
1:0
Ботафаго РЖ U20
Ботафаго РЖ U20
Обзор
21.06.2025
Ботафаго РЖ U20
Ботафаго РЖ U20
2:0
Бангу (20)
Бангу (20)
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Ботафаго РЖ U20 Ботафаго РЖ U20
51%
Бангу (20) Бангу (20)
49%
Атаки
149
141
Угловые
4
5
Удары мимо ворот
12
5
Удары в створ ворот
5
0
Игры 3 тур
25.10.2025
Ботафаго РЖ U20
2:0
Бангу (20)
Завершен
18.10.2025
Португеза РЖ U20
1:2
Васко де Гама U20
Завершен
17.09.2025
Сан-Гонсалу U20
0:1
кабофриенсе U20
Завершен
17.09.2025
Олария (20)
0:0
Перолас Неграс (20)
Отменен
17.09.2025
Америка РЖ U20
2:0
Araruama FC U20
Отменен
Комментарии к матчу
Рейтинг UEFA