Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Brazil Campeonato Carioca U20 : Ботафаго РЖ U20 — Бангу (20) , 3 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 16:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Маракана .

Превью матча Ботафаго РЖ U20 — Бангу (20)

Команда Ботафаго РЖ U20 в последних 10 матчах одержала 5 побед , 1 раз сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 20-18. Команда Бангу (20), сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 8-10. Команда Ботафаго РЖ U20 в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Бангу (20) забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 02 августа 2025 на поле команды Бангу (20), в том матче победу одержали хозяева.