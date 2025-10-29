Фрибет 15000₽
29.10.2025

Смотреть онлайн Люцерн - Кринс 29.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ШвейцарияШвейцария - 1-я лига - Продвижение: ЛюцернКринс, 11 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Свисспорарена.

МСК, 11 тур, Стадион: Свисспорарена
Швейцария - 1-я лига - Продвижение
Люцерн
43'
90+4'
Завершен
2 : 2
29 октября 2025
Кринс
28'
30'
Кринс icon
28'
Кринс icon
30'
Люцерн icon
43'
Счет после первого тайма 1:2
Люцерн icon
90+4'
Матч закончился со счётом 2:2
Текстовая трансляция
1'
Угловой
Люцерн - Угловой
2'
Угловой
Люцерн - Угловой
6'
Угловой
Люцерн - Угловой
8'
Угловой
Кринс - Угловой
15'
Угловой
Кринс - Угловой
16'
Угловой
Кринс - Угловой
28'
Кринс - 1-ый Гол
30'
Угловой
Кринс - Угловой
30'
Угловой
Кринс - Угловой
30'
Кринс - 2-ой Гол
33'
Угловой
Кринс - Угловой
43'
Угловой
Люцерн - Угловой
43'
Люцерн - 3-ий Гол
Счет после первого тайма 1:2
46'
Угловой
Люцерн - Угловой
82'
Угловой
Кринс - Угловой
82'
Угловой
Кринс - Угловой
89'
Угловой
Люцерн - Угловой
90+4'
Угловой
Люцерн - Угловой
90+4'
Люцерн - 4-ый Гол
Матч закончился со счётом 2:2

Превью матча Люцерн — Кринс

Команда Люцерн в последних 10 матчах одержала 3 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 25-27. Команда Кринс, сыграв 10 матчей, выиграла 8 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 33-14. Команда Люцерн в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 3. Кринс забивает 3, пропускает 1.

Статистика матча

Владение мячом
Люцерн Люцерн
57%
Кринс Кринс
43%
Атаки
91
82
Угловые
7
8
Удары мимо ворот
7
5
Удары в створ ворот
8
4
Игры 11 тур
29.10.2025
Люцерн
2:2
Кринс
Завершен
11.10.2025
Брюль
1:0
Брайтенрайн
Завершен
11.10.2025
Люцерн
-:-
Кринс
Отменен
Комментарии к матчу
