Смотреть онлайн Люцерн - Кринс 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Швейцария — Швейцария - 1-я лига - Продвижение: Люцерн — Кринс, 11 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Свисспорарена.
Превью матча Люцерн — Кринс
Команда Люцерн в последних 10 матчах одержала 3 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 25-27. Команда Кринс, сыграв 10 матчей, выиграла 8 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 33-14. Команда Люцерн в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 3. Кринс забивает 3, пропускает 1.