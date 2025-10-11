Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чили — Чили - Терсера : Депортес Навал — Malleco Unido . Начало встречи 11 октября 2025 запланировано на 23:00 по московскому времени .

Превью матча Депортес Навал — Malleco Unido

Команда Депортес Навал в последних 10 матчах одержала 4 победы , 0 раз сыграла вничью и проиграла 6 матчей с разницей мячей 15-19. Команда Malleco Unido, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 6 поражений с разницей мячей 12-17. Команда Депортес Навал в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Malleco Unido забивает 1, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 22 июня 2025 на поле команды Malleco Unido, в том матче победу одержали хозяева.