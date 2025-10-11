Фрибет 15000₽
11.10.2025

Смотреть онлайн Депортес Навал - Malleco Unido 11.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ЧилиЧили - Терсера: Депортес НавалMalleco Unido . Начало встречи 11 октября 2025 запланировано на 23:00 по московскому времени .

МСК
Чили - Терсера
Депортес Навал
Завершен
0 : 2
11 октября 2025
Malleco Unido
3'
29'
Смотреть онлайн
Malleco Unido icon
3'
Malleco Unido icon
29'
Счет после первого тайма 0:2
Матч закончился со счётом 0:2
Текстовая трансляция
3'
Malleco Unido - 1-ый Гол
6'
Угловой
Malleco Unido - Угловой
14'
Угловой
Депортес Навал Talcahuano - Угловой
14'
Угловой
Депортес Навал Talcahuano - Угловой
20'
Угловой
Malleco Unido - Угловой
21'
Угловой
Malleco Unido - Угловой
22'
Угловой
Malleco Unido - Угловой
24'
Угловой
Malleco Unido - Угловой
26'
Угловой
Депортес Навал Talcahuano - Угловой
29'
Malleco Unido - 2-ой Гол
45'
Угловой
Депортес Навал Talcahuano - Угловой
Счет после первого тайма 0:2
49'
Угловой
Депортес Навал Talcahuano - Угловой
49'
Угловой
Депортес Навал Talcahuano - Угловой
64'
Угловой
Депортес Навал Talcahuano - Угловой
70'
Угловой
Malleco Unido - Угловой
71'
Угловой
Malleco Unido - Угловой
81'
Угловой
Malleco Unido - Угловой
90'
Угловой
Депортес Навал Talcahuano - Угловой
Матч закончился со счётом 0:2

Превью матча Депортес Навал — Malleco Unido

Команда Депортес Навал в последних 10 матчах одержала 4 победы , 0 раз сыграла вничью и проиграла 6 матчей с разницей мячей 15-19. Команда Malleco Unido, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 6 поражений с разницей мячей 12-17. Команда Депортес Навал в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Malleco Unido забивает 1, пропускает 2. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 22 июня 2025 на поле команды Malleco Unido, в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

Депортес Навал
Депортес Навал
Malleco Unido
Депортес Навал
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
22.06.2025
Malleco Unido
Malleco Unido
3:1
Депортес Навал
Депортес Навал
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Депортес Навал Депортес Навал
64%
Malleco Unido Malleco Unido
36%
Атаки
85
42
Угловые
8
8
Удары мимо ворот
5
3
Удары в створ ворот
5
9
Комментарии к матчу
