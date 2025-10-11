Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Dominica President Cup : ФК Ист Сентрал — Portsmouth Bombers . Начало встречи 11 октября 2025 запланировано на 23:15 по московскому времени .

Превью матча ФК Ист Сентрал — Portsmouth Bombers

Команда ФК Ист Сентрал в последних 10 матчах одержала 1 победа , 3 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 11-12. Команда Portsmouth Bombers, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,4 матча завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 12-11. Команда ФК Ист Сентрал в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Portsmouth Bombers забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 16 июня 2025 на поле команды Portsmouth Bombers, в том матче сыграли вничью.