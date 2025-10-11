Фрибет 15000₽
11.10.2025

Смотреть онлайн ФК Ист Сентрал - Portsmouth Bombers 11.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Dominica President Cup: ФК Ист СентралPortsmouth Bombers . Начало встречи 11 октября 2025 запланировано на 23:15 по московскому времени .

МСК
Dominica President Cup
ФК Ист Сентрал
13'
45+2'
72'
Завершен
3 : 5
11 октября 2025
Portsmouth Bombers
10'
56'
60'
84'
89'
Portsmouth Bombers icon
10'
ФК Ист Сентрал icon
13'
ФК Ист Сентрал icon
45+2'
Счет после первого тайма 2:1 : 4,0
Portsmouth Bombers icon
56'
Portsmouth Bombers icon
60'
ФК Ист Сентрал icon
72'
Portsmouth Bombers icon
84'
Portsmouth Bombers icon
89'
Матч закончился со счётом 3:5 : 4,0
Текстовая трансляция
10'
Portsmouth Bombers - 1-ый Гол
13'
ФК Ист Сентрал - 2-ой Гол
14'
Угловой
ФК Ист Сентрал - Угловой
24'
Угловой
Portsmouth Bombers - Угловой
45+2'
ФК Ист Сентрал - 3-ий Гол
Счет после первого тайма 2:1 : 4,0
48'
Угловой
Portsmouth Bombers - Угловой
49'
Угловой
Portsmouth Bombers - Угловой
51'
Угловой
Portsmouth Bombers - Угловой
54'
Угловой
ФК Ист Сентрал - Угловой
55'
Угловой
ФК Ист Сентрал - Угловой
56'
Portsmouth Bombers - 4-ый Гол
60'
Portsmouth Bombers - 5-ый Гол
63'
Угловой
ФК Ист Сентрал - Угловой
72'
ФК Ист Сентрал - 6-ый Гол
78'
Угловой
ФК Ист Сентрал - Угловой
79'
Угловой
Portsmouth Bombers - Угловой
80'
Угловой
Portsmouth Bombers - Угловой
84'
Portsmouth Bombers - 7-ый Гол
89'
Portsmouth Bombers - 8-ый Гол
Матч закончился со счётом 3:5 : 4,0

Превью матча ФК Ист Сентрал — Portsmouth Bombers

Команда ФК Ист Сентрал в последних 10 матчах одержала 1 победа , 3 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 11-12. Команда Portsmouth Bombers, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,4 матча завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 12-11. Команда ФК Ист Сентрал в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Portsmouth Bombers забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 16 июня 2025 на поле команды Portsmouth Bombers, в том матче сыграли вничью.

История последних встреч

ФК Ист Сентрал
ФК Ист Сентрал
Portsmouth Bombers
ФК Ист Сентрал
0 побед
1 ничья
0 побед
0%
100%
0%
16.06.2025
Portsmouth Bombers
Portsmouth Bombers
1:1
ФК Ист Сентрал
ФК Ист Сентрал
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
ФК Ист Сентрал ФК Ист Сентрал
48%
Portsmouth Bombers Portsmouth Bombers
52%
Атаки
79,79,0
88,88,0
Угловые
5
6
Удары мимо ворот
1,1,0
9,9,0
Удары в створ ворот
7,7,0
9,9,0
