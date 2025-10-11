Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Аргентина — Кубок Санта-Фе Аргентины по футболу : Санта Фе — Centenario MSDyB . Начало встречи 11 октября 2025 запланировано на 23:30 по московскому времени .

Превью матча Санта Фе — Centenario MSDyB

Команда Санта Фе в последних 10 матчах одержала 3 победы , 5 раз сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 17-13. Команда Centenario MSDyB, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 8-3. Команда Санта Фе в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Centenario MSDyB забивает 1, пропускает 0. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 27 сентября 2025 на поле команды Centenario MSDyB, в том матче сыграли вничью.