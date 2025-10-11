Фрибет 15000₽
11.10.2025

Смотреть онлайн Санта Фе - Centenario MSDyB 11.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира АргентинаКубок Санта-Фе Аргентины по футболу: Санта ФеCentenario MSDyB . Начало встречи 11 октября 2025 запланировано на 23:30 по московскому времени .

МСК
Кубок Санта-Фе Аргентины по футболу
Санта Фе
Завершен
0 : 0
11 октября 2025
Centenario MSDyB
Смотреть онлайн
Счет после первого тайма 0:0
Матч закончился со счётом 0:0
Union de Santa Fe
Пенальти
Centenario MSDyB icon
Пенальти
Union de Santa Fe
Пенальти
Centenario MSDyB icon
Пенальти
Union de Santa Fe
Пенальти
Текстовая трансляция
5'
Угловой
Centenario MSDyB - Угловой
6'
Угловой
Centenario MSDyB - Угловой
8'
Угловой
Union de Santa Fe - Угловой
32'
Угловой
Union de Santa Fe - Угловой
45+1'
Угловой
Centenario MSDyB - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
51'
Угловой
Union de Santa Fe - Угловой
52'
Угловой
Union de Santa Fe - Угловой
54'
Угловой
Union de Santa Fe - Угловой
54'
Угловой
Union de Santa Fe - Угловой
62'
Угловой
Union de Santa Fe - Угловой
63'
Угловой
Union de Santa Fe - Угловой
67'
Угловой
Union de Santa Fe - Угловой
69'
Угловой
Union de Santa Fe - Угловой
75'
Угловой
Centenario MSDyB - Угловой
77'
Угловой
Union de Santa Fe - Угловой
90+2'
Угловой
Union de Santa Fe - Угловой
Матч закончился со счётом 0:0
2-ой
Union de Santa Fe - Пенальти
3-ий
Centenario MSDyB - Пенальти
3-ий
Union de Santa Fe - Пенальти
5-ый
Centenario MSDyB - Пенальти
5-ый
Union de Santa Fe - Пенальти

Превью матча Санта Фе — Centenario MSDyB

Команда Санта Фе в последних 10 матчах одержала 3 победы , 5 раз сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 17-13. Команда Centenario MSDyB, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 8-3. Команда Санта Фе в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Centenario MSDyB забивает 1, пропускает 0. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 27 сентября 2025 на поле команды Centenario MSDyB, в том матче сыграли вничью.

История последних встреч

Санта Фе
Санта Фе
Centenario MSDyB
Санта Фе
0 побед
1 ничья
0 побед
0%
100%
0%
27.09.2025
Centenario MSDyB
Centenario MSDyB
1:1
Санта Фе
Санта Фе
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Санта Фе Санта Фе
62%
Centenario MSDyB Centenario MSDyB
38%
Атаки
90
68
Угловые
12
4
Удары мимо ворот
11
7
Удары в створ ворот
3
1
Комментарии к матчу
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA