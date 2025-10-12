Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Dominica President Cup : Саут Ист — ФК Пойнте Мишел . Начало встречи 12 октября 2025 запланировано на 01:56 по московскому времени .

Превью матча Саут Ист — ФК Пойнте Мишел

Команда Саут Ист в последних 10 матчах одержала 5 побед , 1 раз сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 27-15. Команда ФК Пойнте Мишел, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 6 поражений с разницей мячей 18-38. Команда Саут Ист в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 2. ФК Пойнте Мишел забивает 2, пропускает 4. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 13 июля 2025 на поле команды ФК Пойнте Мишел, в том матче победу одержали гостьи.