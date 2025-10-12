Фрибет 15000₽
12.10.2025

Смотреть онлайн Саут Ист - ФК Пойнте Мишел 12.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Dominica President Cup: Саут ИстФК Пойнте Мишел . Начало встречи 12 октября 2025 запланировано на 01:56 по московскому времени .

МСК
Dominica President Cup
Саут Ист
15'
62'
81'
Завершен
3 : 2
12 октября 2025
ФК Пойнте Мишел
2'
4'
Point Michel FC icon
2'
Point Michel FC icon
4'
Саут Ист icon
15'
Счет после первого тайма 1:2
Саут Ист icon
62'
Саут Ист icon
81'
Матч закончился со счётом 3:2
Текстовая трансляция
1'
Угловой
Point Michel FC - Угловой
2'
Point Michel FC - 1-ый Гол
4'
Point Michel FC - 2-ой Гол
12'
Угловой
Point Michel FC - Угловой
15'
Саут Ист - 3-ий Гол
27'
Угловой
Саут Ист - Угловой
42'
Угловой
Point Michel FC - Угловой
45'
Угловой
Point Michel FC - Угловой
Счет после первого тайма 1:2
56'
Угловой
Саут Ист - Угловой
58'
Угловой
Саут Ист - Угловой
60'
Угловой
Саут Ист - Угловой
62'
Саут Ист - 4-ый Гол
72'
Угловой
Саут Ист - Угловой
74'
Угловой
Саут Ист - Угловой
81'
Саут Ист - 5-ый Гол
84'
Угловой
Point Michel FC - Угловой
Матч закончился со счётом 3:2

Превью матча Саут Ист — ФК Пойнте Мишел

Команда Саут Ист в последних 10 матчах одержала 5 побед , 1 раз сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 27-15. Команда ФК Пойнте Мишел, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 6 поражений с разницей мячей 18-38. Команда Саут Ист в среднем забивает 3 гола за игру, пропускает 2. ФК Пойнте Мишел забивает 2, пропускает 4. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 13 июля 2025 на поле команды ФК Пойнте Мишел, в том матче победу одержали гостьи.

История последних встреч

Саут Ист
Саут Ист
ФК Пойнте Мишел
Саут Ист
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
13.07.2025
ФК Пойнте Мишел
ФК Пойнте Мишел
3:7
Саут Ист
Саут Ист
Обзор

Статистика матча

Атаки
0
0
Угловые
6
5
Удары мимо ворот
0
0
Удары в створ ворот
3,3,0
2,2,0
Комментарии к матчу
